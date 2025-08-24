Caso Spagnuolo: la oposición exige interpelar a Karina Milei y armar una comisión investigadora en Diputados

El escándalo
por los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de
Discapacidad (ANDIS) adulterado cruzará los temas centrales de una Cámara de
Diputados, que tiene agendada la discusión de una comisión investigadora y las
citaciones de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al
ministro de Salud, Mario Lugones.
Mas allá de
avanzar con el calendario y acontecimientos que denuncian supuestos hechos de
corrupción en el Gobierno, el Congreso planificó reuniones para debatir las
acusaciones en el área de discapacidad, días después de que Diputados rechazara
el veto a la declaración de Emergencia en Discapacidad, insistiendo con la
promulgación de la ley. Ahora, tendrá que definir el Senado.
Las denuncias en la Agencia de Discapacidad
Las
comisiones de Discapacidad y de Acción Social y Salud Pública, encabezadas por
los peronistas Daniel Arroyo y Pablo Yedlin, respectivamente, invitaron para
este martes a las 12 al ministro Mario Lugones y al interventor de la ANDIS,
Alejandro Vilches, para que expliquen la situación del organismo.
No es la
primera vez que Yedlin invita a Lugones al Congreso y el ministro no asiste. Es
posible que ocurra lo mismo este martes: no está obligado a concurrir. Se trata
de una reunión informativa.
No obstante,
ya hay pedidos de interpelación en la Cámara Baja para Lugones y también para
Karina Milei. Los presentó la diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria.
“Es momento de que el Gobierno deje de querer tapar los escándalos y empiece a
explicarlos”, argumentó Selva. Desde el mismo bloque también sumaron propuestas
similares las diputadas Victoria Tolosa Paz y Andrea Freites.
Por su
parte, el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, de Encuentro Federal, le exigió a
Milei “una investigación a fondo”. “Queremos un país donde la justicia
garantice que no exista impunidad, como en Córdoba. Y lo hacemos con
responsabilidad, no como algunos diputados kirchneristas, que le exigen
investigar a usted mientras reclaman por la libertad de Cristina (Kirchner)”,
posteó Gutiérrez en sus redes.
Los
socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, Margarita Stolbizer (GEN), Mónica
Frade (Coalición Cívica) y la propia Sabrina Selva proponen crear una comisión
investigadora para que el Congreso trabaje las denuncias de supuesta corrupción
en la ANDIS.
Desde el
Senado, el legislador Sergio Leavy (UxP) también pidió interpelar a la hermana
del Presidente por los audios en los que Spagnuolo alude a un presunto esquema
de recaudación de sobornos vinculados a la adquisición de medicamentos.
Los pasos parlamentarios por el escándalo en la Agencia de Discapacidad
Los pedidos
de interpelación deberán ser tratados en la Comisión de Asuntos
Constitucionales, que lidera el libertario Nicolás Mayoraz, mientras que las
comisiones investigadoras son debatidas en la Comisión de Peticiones Poderes y
Reglamento, encabezada por la diputada del PRO Silvia Lospennato.
Tras las
elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, donde encabezó la lista
de candidatos a legisladores porteños con magros resultados para el PRO, y la
caída de Ficha Limpia, proyecto que impulsó, Lospennato esta distanciada de La
Libertad Avanza.
El escándalo
con los audios de Spagnuolo ya comenzó a tener las primeras repercusiones en el
Congreso. Y generará nuevos pedidos de sesiones especiales e interpelaciones en
los recintos parlamentarios.
