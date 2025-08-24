Rocío Marengo tuvo como antojo una picada y una cartera Chanel y su marido la reta

Con la fecha del parto cada vez más cerca, Rocío Marengo vive con entusiasmo la espera de su primer hijo junto a Eduardo Fort. Aunque aún no definió el nombre del bebé, la modelo disfruta de este momento especial, entre controles médicos y algún que otro antojo.





Este sábado, Marengo compartió en redes sociales una divertida conversación con su pareja. En el chat, la actriz le pedía: "Gordi, ¿me hacen una picadita chiquita? Como para esperar la carne", acompañado de emojis cariñosos. Sin embargo, la respuesta de Fort fue tajante y fiel a las recomendaciones médicas: "No podés comer picada, si querés te hago unos churrasquitos".





Entre risas, la influencer publicó la captura del diálogo y agregó: "Cuando el papá del bebito se pone exigente".





La dulce espera y la revelación del género





Semanas atrás, la modelo mostró una ecografía en la que celebraba la evolución del embarazo: "¡Semana 14! ¡Miren que ‘bebit@’! ¡Está enorme!". Además, adelantó que el sexo del bebé se conocerá en septiembre, durante una fiesta que combinará el baby shower con la revelación de género.





"Eduardo también lo buscó un montón... Mejor papá no le podía haber tocado", aseguró en una entrevista televisiva, emocionada por el compromiso de su pareja en todo el proceso.





Un camino de cinco años





En diálogo con Ángel de Brito en LAM, Marengo contó que su búsqueda duró cinco años, pasando por distintos tratamientos: "Empezamos de manera natural, luego baja y alta complejidad. Me aferré a la fe, me ponía las inyecciones sola... Quisimos lo mejor y no nos importó nada más".





La actriz también relató las veces que viajó a Luján y la ayuda espiritual que recibió del padre Ignacio: "Nunca bajé los brazos. Edu también tuvo que hacerse una intervención. Este bebé ya trajo unión y paz a la familia".





Los posibles nombres y la fecha de nacimiento





Marengo reveló que busca un nombre corto y original, aunque sus sobrinos han descartado varias opciones, entre ellas Homero. Con humor, contó que en redes le sugirieron Ricardo.





Sobre el nacimiento, estimó que será entre el 13 y el 15 de enero. Y, como anécdota, recordó: "Mi primer antojo fue una cartera Chanel".