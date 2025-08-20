Ulises Bueno se presentará en el Estadio de la Costa

ZONALES





El próximo sábado 27 de septiembre, Ulises Bueno llegará por primera vez al Estadio de la Costa, en Mar de Ajó, para brindar un show cargado de todos sus hits y el carisma cuartetero que lo convirtió en uno de los artistas más populares del país.





El cantante cordobés celebra sus 22 años de trayectoria con un espectáculo completamente renovado que promete ser una verdadera fiesta, rodeado del cariño del público que lo acompaña desde sus inicios.





Continuando con el legado familiar, Ulises ha logrado llevar el cuarteto más allá de Córdoba, recorriendo toda la Argentina y pisando escenarios internacionales. En el último año, llevó su música a Estados Unidos, México, España, Chile y Uruguay, además de presentarse en lugares emblemáticos como el Luna Park, el Teatro Gran Rex, la Plaza de la Música y Tecnópolis, y en festivales de gran convocatoria como Villa María, Jesús María, Cosquín, La Chaya y la Fiesta del Sol.





En su carrera, ha sido reconocido en siete oportunidades con el Premio Gardel al Mejor Álbum de Artista de Cuarteto. Su faceta más reciente incluye colaboraciones con artistas como Luck Ra ("Qué sed"), Big One y Rusherking (“Crossover #3 - Mentiras”), además de una nueva versión de Tu jardín con enanitos junto a Juanito Ninci, tema que Melendi estrenó en 2013 y que La Monada popularizó en el cuarteto.





📍 Lugar: Estadio de la Costa – Ruta 11, km 344, Mar de Ajó, Buenos Aires

🕖 Apertura de puertas: 19:30 hs

🎤 Show: 21:00 hs

🎟 Entradas: Comprar aquí