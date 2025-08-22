SANTA TERESITA: operativo para retirar una camioneta cargada de garrafas que cayó a un zanjón

ZONALES





Durante la mañana de este viernes, una camioneta de la empresa

, cargada con garrafas, cayó al zanjón paralelo a la Ruta 11, a la altura de la calle 17 entre 48 y 49, en Santa Teresita.





De acuerdo con los primeros datos, el vehículo se habría deslizado desde el playón de la firma hasta terminar dentro del cauce de agua. Afortunadamente, no hubo personas heridas.





El incidente motivó un amplio operativo de emergencia. En primer lugar, se descargaron las garrafas para reducir el peso del rodado. Luego, efectivos de Bomberos Voluntarios de Santa Teresita y Defensa Civil, con apoyo de una máquina de la Delegación Municipal, lograron extraer la camioneta del zanjón y restablecer la seguridad en la zona.





Con datos de Fm La Marea