MADARIAGA – PRIMERO EN CNM: Tres comercios fueron víctimas de estafas en una misma tarde por pagos con una app trucha

En General Madariaga, tres comerciantes denunciaron haber
sido víctimas de estafas con la misma modalidad, presuntamente cometidas por la
misma persona, durante la jornada del jueves.
El primer hecho se registró en el local “Chimax”, ubicado en
calle 4 y 3. Allí, alrededor de las 18:30, dos hombres ingresaron y realizaron
una compra por $72.000. Dijeron abonar vía Mercado Pago y mostraron un
comprobante de transferencia, pero el pago nunca se acreditó. Los estafadores
se movilizaban en un Renault Sandero oscuro, según informaron a CNM Noticias.
El segundo caso ocurrió a las 7:50 en la panadería “El
Triunfo”, en calle Martínez Guerrero entre Mármol y Güemes. Un hombre de
alrededor de 1,60 m, tez oscura y ropa negra adquirió mercadería por $23.000 y
exhibió en su celular una supuesta confirmación de pago. Sin embargo, la
transacción no se acreditó, y el comerciante señaló que el mismo cliente ya
habría utilizado esta maniobra en otras ocasiones.
En tanto, en un local ubicado a metros de la panadería, en
donde funciona la pollería y verdulería “El Litoral” una víctima relato que el
16 de julio un hombre le hizo una compra por $18.500 con el mismo ardid. Ayer, el presunto
estafador regresó a las 18:15, compró por $31.500 y volvió a mostrar un
comprobante falso. Al enterarse que había un vecino afectado ambos decidieron
hacer las denuncias.
