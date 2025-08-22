PINAMAR: Violento asalto a un joven que resultó herido en su cabeza y sufrió el robo de dinero

Un violento robo se registró anoche, alrededor de las 22:30
horas, en una vivienda ubicada en calle Del Melgacho 1258 en Pinamar; según
informaron fuentes oficiales a CNM.
La víctima de 26 años de edad se desempeña como empleado de
una clínica y, además, vende teléfonos iPhone a través de redes sociales.
Cuando se encontraba sólo en el domicilio dos hombres encapuchados y vestidos
con ropas oscuras llamaron a la puerta. Al abrir, fue reducido por los
intrusos: uno portaba un arma de fuego y el otro una barreta.
Los delincuentes sustrajeron dos millones de pesos y 1.500
dólares. Durante el asalto, uno de ellos efectuó un disparo que rozó la cabeza
de la víctima, provocándole una lesión leve. Tras el hecho, los agresores se
dieron a la fuga.
La víctima fue trasladada al Hospital de Pinamar para
recibir curaciones, mientras que personal de Policía Científica realizó
peritajes en el lugar y se efectuó un relevamiento de cámaras de seguridad y
testimonios vecinales.
Fuentes policiales indicaron a CNM que hay un cotejo
minucioso de las cámaras de la zona que podrían contener datos relevantes. Las
imágenes son analizadas por investigadores de la SubDDI de Pinamar junto con la
Secretaría de Seguridad de esa localidad. De manera paralela personal de la
comisaría de Pinamar realiza un relevamiento en búsqueda de testigos.
Interviene en la causa la UFID N.º 4 de Pinamar, a cargo del
Dr. Juan Pablo Calderón, con la colaboración del Juzgado de Garantías N.º 6 de
Villa Gesell, Dr. Leopoldo Mancinelli, dependientes del Departamento Judicial
Dolores.
