MAR DEL TUYÚ: Abrieron el acoplado de un expreso y se llevaron costosos elementos y el dueño se dio cuenta al ver una cámara por su celular

ZONALES

Un importante robo se registró el pasado domingo 17 de agosto en un galpón con nombre de fantasía “Expreso El Paquete”, ubicado en la intersección de calle 59 y colectora de Mar del Tuyú.

La víctima, identificada de 45 años advirtió la situación alrededor de las 9:00 horas, cuando desde su domicilio revisó a través de una aplicación las cámaras de seguridad del galpón y observó que la puerta de un acoplado estaba abierta.

Al llegar al lugar constató que autores ignorados, tras abrir la puerta del semi —que no contaba con medidas de seguridad—, habían sustraído numerosos electrodomésticos y artículos de valor.

Entre lo robado se encuentran: una TV Noblex 58” LED 4K Smart, una TV Motorola 32” LED Smart, una pava Atma con termostato, un horno microondas Atma de 20 litros, una plancha Electrolux a vapor, siete licuadoras Electrolux de 2 litros, una licuadora personal Electrolux, dos licuadoras mixer Electrolux, otra plancha a vapor Electrolux, una pava Electrolux, una licuadora Kanji 2 en 1, dos climatizadores portátiles Westinghouse, un parlante Kanji, nueve caloventores Panoramic y una cafetera Kanji multicápsulas.

La investigación derivó en un allanamiento en una vivienda de calle 48 al 1.100, en Santa Teresita, donde se secuestró una campera azul inflable y un par de zapatillas blancas, elementos señalados como vinculados al hecho.

Un acusado de 26 fue notificado de la causa por el delito de hurto, sin que se adoptaran otras medidas restrictivas en su contra.