MAR DEL TUYÚ: Abrieron el acoplado de un expreso y se llevaron costosos elementos y el dueño se dio cuenta al ver una cámara por su celular

Un importante robo se registró el pasado domingo 17 de
agosto en un galpón con nombre de fantasía “Expreso El Paquete”, ubicado en la
intersección de calle 59 y colectora de Mar del Tuyú.
La víctima, identificada de 45 años advirtió la situación
alrededor de las 9:00 horas, cuando desde su domicilio revisó a través de una
aplicación las cámaras de seguridad del galpón y observó que la puerta de un
acoplado estaba abierta.
Al llegar al lugar constató que autores ignorados, tras
abrir la puerta del semi —que no contaba con medidas de seguridad—, habían
sustraído numerosos electrodomésticos y artículos de valor.
Entre lo robado se encuentran: una TV Noblex 58” LED 4K
Smart, una TV Motorola 32” LED Smart, una pava Atma con termostato, un horno
microondas Atma de 20 litros, una plancha Electrolux a vapor, siete licuadoras
Electrolux de 2 litros, una licuadora personal Electrolux, dos licuadoras mixer
Electrolux, otra plancha a vapor Electrolux, una pava Electrolux, una licuadora
Kanji 2 en 1, dos climatizadores portátiles Westinghouse, un parlante Kanji,
nueve caloventores Panoramic y una cafetera Kanji multicápsulas.
La investigación derivó en un allanamiento en una vivienda
de calle 48 al 1.100, en Santa Teresita, donde se secuestró una campera azul
inflable y un par de zapatillas blancas, elementos señalados como vinculados al
hecho.
Un acusado de 26 fue notificado de la causa por el delito de
hurto, sin que se adoptaran otras medidas restrictivas en su contra.
