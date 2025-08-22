Escandaloso divorcio de Evangelina Anderson y Martín Demichelis: una fortuna de USD 50 millones en disputa

La confirmación de la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, tras 18 años juntos y tres hijos en común, abrió la puerta a un proceso legal que promete ser millonario.





Si bien Anderson aseguró que la ruptura se dio “hace bastante” y que “está todo muy bien” entre ellos, en el programa A La Tarde (América) se reveló que el patrimonio a dividir superaría los 50 millones de dólares, según fuentes cercanas al exfutbolista.





El periodista Guillermo Favale explicó que la fortuna acumulada por Demichelis proviene de su extensa carrera en la élite del fútbol europeo y que la principal discusión será qué parte de ese capital se generó durante el matrimonio y cuál antes o después de la relación. Los abogados del exdefensor sostendrían que no corresponde dividirlo “mitad y mitad”.





La pareja atravesó rumores de crisis en octubre de 2024, cuando vivían en México y Demichelis dirigía al Monterrey, aunque Anderson los desmintió entonces. Finalmente, en diálogo con Puro Show (El Trece), la modelo confirmó la separación:

“Sí, estoy separada. Estoy muy bien, estamos muy bien. No hay terceros en discordia”.





Evangelina adelantó que se quedará a vivir en Argentina, donde desarrolla nuevos proyectos laborales, mientras que Demichelis también se encuentra en el país tras su salida del club mexicano.