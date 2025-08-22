Fuerte disputa judicial por quién calculará la fortuna de Martín Insaurralde

NACIONALES

El patrimonio del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, continúa bajo la lupa de la Justicia desde que se viralizaron las fotos junto a Sofía Clerici navegando en un yate por el Mediterráneo. Ahora, la controversia gira en torno a quién será el encargado de estimar su riqueza.





La defensa de Insaurralde designó peritos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para realizar la valuación de bienes. Sin embargo, la fiscalía desconfía de esa elección y reclama que el peritaje lo hagan expertos del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.





El conflicto se tramita en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez subrogante Luis Armella, y será la Cámara Federal de Casación Penal —con los jueces Mariano Borinsky y Gustavo M. Hornos— la que defina quién realizará la evaluación patrimonial. Los fiscales sostienen que el procedimiento de designación de peritos se apartó del sistema oficial, lo que afectaría la transparencia del proceso.





Los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco ya pidieron la indagatoria de Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Además, están imputados sus hijos Martín y Rodrigo, su exesposa Carolina Álvarez, y dos presuntos testaferros: su sobrino Gastón Barrachina y el empresario Víctor Donadio.





Según la investigación, existiría una trama de lavado de dinero mediante administración de inmuebles, compra de automóviles y viajes de lujo, financiados con fondos de origen ilícito. La fiscalía asegura que entre 2023 y años anteriores, Insaurralde afrontó gastos que no se condicen con sus ingresos como funcionario, incluyendo más de 75 vuelos internacionales por casi USD 100.000 y un viaje a Marbella del 15 al 20 de septiembre de 2023, donde habría gastado más de 40.000 euros y 8.000 dólares junto a Clerici, además del alquiler del yate “El Bandido”.