San Cayetano: las fotos y la guía completa para el 7 de agosto con misas, peregrinación y la movilización

Como cada 7 de agosto, miles de fieles se movilizarán este miércoles al santuario de San Cayetano en Liniers para pedir por pan y trabajo, en una jornada que, además de lo religioso, tendrá un fuerte componente de reclamo social con una marcha de la CGT y los movimientos sociales a Plaza de Mayo.





Según supo Noticias Argentinas, las actividades en el santuario comenzarán en la medianoche, mientras que la movilización de las organizaciones sociales partirá a las 8 de la mañana. A continuación, una guía con todo lo que hay que saber.





La celebración en el Santuario de Liniers





Bajo el lema "San Cayetano, danos fuerzas para caminar con esperanza", el templo ubicado en la calle Cuzco 150 abrirá sus puertas a la medianoche para recibir a los peregrinos.





Misas: Habrá celebraciones durante todo el día.

Misa central: Será a las 11 de la mañana y estará presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien luego saludará a los fieles.





La marcha de la CGT y los movimientos sociales





En paralelo a la celebración religiosa, la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales nucleados en la UTEP realizarán una movilización a Plaza de Mayo en defensa del empleo y con duras críticas a las políticas del Gobierno.



