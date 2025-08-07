Presentaron oficialmente el proyecto para construir una residencia de adultos mayores en Madariaga

MADARIAGA





Marina Porjolovsky junto a su padre Javier y el arquitecto, Sergio Parramón se reunieron con el intendente, Carlos Esteban Santoro y su equipo de trabajo para presentar, oficialmente, el proyecto de la residencia de adultos mayores para Madariaga.

Ella es de Pinamar y es Terapista Ocupacional y desde hace 10 años tiene “Modelo Ostende”, una residencia que actualmente alberga a 100 adultos mayores en la ciudad vecina.

“Hoy presentamos los planos y seguimos avanzando para concretar la residencia en Madariaga que está proyectada para 150 camas, aunque la etapa inicial tendrá 100” detalló Marina.

“Traer a Madariaga esta empresa va a generar muchos puestos de trabajo, nosotros en Ostende trabajamos con 70 personas que son quienes sostienen y mantienen el hogar”.

Durante la reunión, el intendente Santoro manifestó que para el municipio es fundamental que en la contratación del personal tanto de la construcción como el personal para el funcionamiento de la residencia se priorice a los vecinos de Madariaga. Por tal motivo, participó el secretario de producción que tiene a cargo la bolsa de empleo.

Respecto a la residencia local indicó que estará ubicada en el barrio Belgrano, sobre la calle Cuba y Paraguay y que en 15 días darán inicio a la obra que contará con todos los requerimientos y confortabilidad que necesita un adulto mayor y que exige PAMI, con quienes ya trabajan.

Por último Marina enfatizó que están “muy contentos de llegar a Madariaga” y que esperan el apoyo de la comunidad.