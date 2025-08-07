Presentaron oficialmente el proyecto para construir una residencia de adultos mayores en Madariaga

Marina Porjolovsky junto a su padre Javier y el arquitecto,
Sergio Parramón se reunieron con el intendente, Carlos Esteban Santoro y su
equipo de trabajo para presentar, oficialmente, el proyecto de la residencia de
adultos mayores para Madariaga.
Ella es de Pinamar y es Terapista Ocupacional y desde hace
10 años tiene “Modelo Ostende”, una residencia que actualmente alberga a 100
adultos mayores en la ciudad vecina.
“Hoy presentamos los planos y seguimos avanzando para
concretar la residencia en Madariaga que está proyectada para 150 camas, aunque
la etapa inicial tendrá 100” detalló Marina.
“Traer a Madariaga esta empresa va a generar muchos puestos
de trabajo, nosotros en Ostende trabajamos con 70 personas que son quienes
sostienen y mantienen el hogar”.
Durante la reunión, el intendente Santoro manifestó que para
el municipio es fundamental que en la contratación del personal tanto de la
construcción como el personal para el funcionamiento de la residencia se
priorice a los vecinos de Madariaga. Por tal motivo, participó el secretario de
producción que tiene a cargo la bolsa de empleo.
Respecto a la residencia local indicó que estará ubicada en
el barrio Belgrano, sobre la calle Cuba y Paraguay y que en 15 días darán
inicio a la obra que contará con todos los requerimientos y confortabilidad que
necesita un adulto mayor y que exige PAMI, con quienes ya trabajan.
Por último Marina enfatizó que están “muy contentos de
llegar a Madariaga” y que esperan el apoyo de la comunidad.
