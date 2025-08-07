Fuerte derrota para el Gobierno se derogan decretos sobre Vialidad, INTA, INTI e institutos culturales

NACIONALES

La Cámara de Diputados derogó los decretos delegados que anulan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, los cambios sobre el INTA y el INTI, así como las reformas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y sobre institutos culturales.

Ahora, para que esos decretos queden anulados, deberán ser tratados en el Senado Nacional, donde el kirchnerismo tiene mayoría, por lo que se espera que se confirme la decisión de la Cámara de Diputados.

El decreto sobre Vialidad fue derogado por 138 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones.

A través del decreto 480/2025 y en uso de las facultades delegadas, el Gobierno disolvió la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.

De acuerdo a esa norma, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

En el caso del decreto 462 sobre el INTA y el INTI, fue derogado por 141 votos a favor, 61 en contra y 1 abstención, y ahora deberá ser tratado por el Senado.

Además, se rechazó el decreto sobre los cambios en el Banco Nacional de Datos Genéticos por 133 votos a favor, 69 en contra y dos abstenciones.

Por su parte, el plenario legislativo de diputados también rechazó el decreto 345/25, que modifica organismos de la Cultura, por 134 votos a favor y 68 en contra.

El Gobierno había aplicado reformas en el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional Sanmartiniano, de Investigaciones Históricas Eva Perón, la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos y había establecido la fusión de los institutos Nacional Yrigoyeneano y del Instituto sobre Juan Manuel de Rosas.

Además, se derogó el DNU sobre Marina Mercante por 118 votos a favor, 77 en contra y ocho abstenciones.