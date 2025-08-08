MAR DEL PLATA: Secuestran computadoras y celulares en tres allanamientos por pornografía infantil

La División Unidades Operativas Federal (DUOF) de la Policía
Federal allanó tres viviendas de manera simultánea en el marco una
investigación por la tenencia y distribución de pornografía infantil en los que
identificaron a los moradores de los inmuebles y secuestraron dispositivos que
serán peritados.
Fuentes oficiales confirmaron que el primero de los
inmuebles está ubicado en el barrio Parque Luro al que llegaron tras un alerta
internacional porque se habían subido imágenes de pornografía infantil a la
“nube”. El aviso del organismo internacional llegó al país y de ahí fue
derivado a la fiscalía a cargo de Graciela Trill.
Con la coordinación del detective judicial Emiliano
Fortunato se allanó ese inmueble y otros dos en los que se sospechaba había
activada de distribución de material. “Las viviendas están ubicadas en
Florencio Sánchez al 2300 y en calle 238”, agregaron.
En los tres casos se identificaron a los ocupantes de las
viviendas y se secuestraron computadoras, celulares y dispositivos de
almacenamiento que serán peritados los próximos días.
