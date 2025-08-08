Nueva jornada del juicio contra el exesposo de Julieta Prandi: hoy podría conocerse el fallo

Este viernes desde las 10 horas, el juicio contra Claudio
Contardi, exesposo de Julieta Prandi, llega a un momento clave: se
desarrollarán los alegatos finales en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de
Zárate-Campana y podría conocerse la sentencia. El empresario está acusado de
abuso sexual agravado, en un proceso que avanzó con rapidez y estuvo atravesado
por una fuerte presencia mediática.
En las últimas horas, la fiscalía rechazó el pedido de
prisión preventiva solicitado por Javier Baños, uno de los abogados de Prandi.
Sin embargo, se mantiene la restricción perimetral para proteger a la actriz y
a sus hijos.
El fiscal Christian Fabio consideró “prematuro” el pedido de
prisión preventiva, ya que el veredicto será dictado en breve. A pesar de esto,
Baños se mostró conforme con el accionar del Ministerio Público Fiscal:
“Estamos muy conformes, lo felicitamos al fiscal”.
Este jueves declararon ocho testigos, entre ellos Emmanuel
Ortega, actual pareja de Prandi, y amigas cercanas a la denunciante. Según
Fernando Burlando, otro de los representantes legales de la actriz, el
testimonio de Ortega fue “contundente”. “Habló de violencia física,
psicológica, económica y verbal (de Contardi sobre Prandi)”, precisó el
abogado.
En cambio, la defensa del empresario no presentó testigos.
Además, Contardi se negó a someterse a pericias psiquiátricas y psicológicas.
En declaraciones televisivas, se declaró inocente y sostuvo: “Según Julieta fui
un buen padre, no entiendo por qué me denunció”. No obstante, los peritos
oficiales confirmaron los hechos de abuso denunciados por Prandi.
El impacto en la vida de Julieta Prandi y la expectativa por la condena
La actriz, que ingresó al tribunal por una entrada aparte,
volvió a hablar del impacto que tuvo esta causa en su vida. “No hay una condena
que equivalga a los años que me robó (Contardi) y a la no vida que tuve que
transitar”, lamentó.
A su vez, recordó que su relación con Emanuel Ortega comenzó
en 2020, en medio de un contexto de violencia e indefensión institucional:
“Vivía una atrocidad tras otra con mis hijos, con la Justicia y con las
consecuencias de todo eso”, puntualizó.
El abogado de la actriz indicó que la pena que se solicita
contra Contardi podría estar entre ocho y 10 años de prisión. “Hubo muchos
obstáculos. Puso muchos palos en la rueda para evitar este juicio”, remarcó
Baños.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes