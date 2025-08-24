Mar del Plata conmemorará el “Día del periodista Marplatense” en homenaje al “Cholo” Ciano

La ciudad de Mar del Plata celebrará cada 28 de diciembre el “Día del periodista Marplatense” en honor a Vicente Luis “Cholo” Ciano, periodista legendario que falleció el pasado 11 de julio a los 88 años. La fecha coincide con el nacimiento de Ciano y fue propuesta por el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata.





La iniciativa fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon. Su hijo, el concejal Ariel Ciano, destacó: “Mi padre tuvo un amor y una pasión por su oficio como pocos. Fue mi mejor amigo, lo extraño, pero debo agradecer la vida que tuvo. Fue feliz, amigo de sus amigos, un hombre reconocido, y nos deja un orgullo enorme para caminar por Mar del Plata, la ciudad que tanto amó”.





Durante la votación, Ariel Ciano pidió permiso para abstenerse debido a su vínculo familiar, pero sus pares insistieron en que hablara en el recinto. Él mismo relató: “Gracias por obligarme a hablar, por no permitirme que me abstenga y, por supuesto, voto favorablemente”.





Sobre Vicente “Cholo” Ciano





Ciano fue una figura emblemática de los medios de comunicación en Mar del Plata, con una trayectoria de 50 años. Comenzó cubriendo fútbol y luego amplió su labor a otras disciplinas. Fue conductor del noticiero central “Teleocho Informa” durante 37 años, convirtiéndose en una de las caras más reconocidas de la televisión local.





También se destacó en LU6 Radio Atlántica, donde condujo programas junto a colegas como Juan Carlos Morales, Jorge Rocco, Blanca Navarte y Fernando Bravo, entre otros. Escribió en el diario El Atlántico, con la columna “Pulso Deportivo”, y participó del legendario Suplemento Rosa. Fue enviado especial a mundiales de fútbol y combates de boxeo internacionales.





A lo largo de su carrera recibió múltiples distinciones:

En 1999, el Concejo Deliberante le otorgó la distinción al Mérito Ciudadano .

En 2010, fue declarado Ciudadano Ejemplar por sus valores humanos.

Recibió el premio “Expresarte” del Senado bonaerense por su aporte a la libertad de expresión.

El Círculo de Periodistas Deportivos le entregó el Lobo de Mar en 1993 y, en 2005, el premio Don Manuel Álvarez Argüelles .

En 2019, la Universidad Nacional de Mar del Plata lo reconoció en el rubro Comunicación.

En 2023, fue distinguido por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).





Vicente “Cholo” Ciano dejó un legado imborrable en los medios locales y su figura seguirá siendo un referente para futuras generaciones de periodistas en Mar del Plata.