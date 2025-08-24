La reconciliación de Alex y Charlotte Caniggia: “Hermanos unidos para siempre”

Los últimos meses fueron difíciles para los hermanos Alex
Caniggia y Charlotte Caniggia, quienes rompieron el gran vínculo que siempre
los unió por conflictos que atraviesan su relación como la batalla legal que
mantienen sus padres, Claudio Caniggia y Mariana Nannis, y la mala relación de
su madre con Melody Luz. El viaje de Marley en Por el mundo (Telefe) volvió a
acercar las partes y los mellizos compartieron su alegría por estar reconciliados.
“Hoy ya estamos mejor, por suerte. Tuvimos muchos encuentros
durante la grabación, eso sí, te voy a ser sincera, pero yo creo que un hermano
siempre va a ser un hermano y uno puede perdonar”, manifestó Charlotte en Qué
tupé, el programa de streaming que comparte con Enzo Aguilar en Eltrece Prende.
Sonriente, expresó su felicidad por su acercamiento.
“Estamos reconciliados, sí. Ya estamos rebien, amigo. Me
pone recontenta esto. Estuve muy triste. Ahora estoy mejor. Por suerte, pudimos
hablar los temas que teníamos pendientes y ya estamos rebien. Eso me pone
contenta”, manifestó la mediática, que dio detalles de cómo en su viaje a China
pudieron limar asperezas.
“Hubo un momento en el que los primeros días fueron medio
heavies porque todo el tiempo discutíamos o medio que él tiraba chistes y yo
también y era medio como una pelea. Era una paja estar así, pero después de un
par de días ya pudimos hablar como adultos y arreglarnos“, compartió la
influencer.
A pesar de la reconciliación, Charlotte aseguró que su
relación no es la misma. “Aunque todavía no nos llamamos... Antes nos
llamábamos todo el tiempo por videollamada, tipo repesados. Ahora ya no pasa
eso, ya no estamos tan unidos como antes”, se sinceró. En ese momento, su
compañero de programa la aconsejó. “También volver de las reconciliaciones es
un proceso. Lo que quizá la gente no entiende es que ustedes son hermanos
mellizos y se hablaban constantemente todos los días. A partir de que él, como
vos dijiste la otra vez, generó su propia familia puso una distancia”, opinó.
¿La reacción de la mediática? “Sí, calculo. Y si no, así se quedará todo y a la
mierda”, lanzó, entre risas.
Un día después, a través de su cuenta de Instagram, Alex
Caniggia le dedicó una publicación a su hermana para compartir con sus
seguidores que había paz entre ambos. “Hemos chocado mil veces, pero siempre
volvemos a estar lado a lado. Hermana, ahora más que nunca, hermanos unidos
para siempre. Te amo, sis”, escribió, junto a algunas de las fotografías que se
tomaron en los distintos lugares que visitaron del país asiático. Durante el
paso de Charlotte por China con Marley, profundizó en el origen de la disputa
con su hermano. “Estamos distanciados por eso, nunca me llevé bien con Melody”,
reconoció al referirse a Melody Luz, pareja de Alex y madre de su hija Venezia.
Según relató, la llegada de la bailarina intensificó las diferencias familiares
y se convirtió en el principal obstáculo para recomponer el vínculo.
“El drama fue cuando salió ella a criticar a mi mamá y me
salió a matar a mí”, explicó. La joven se posicionó abiertamente: “Yo soy ‘team
Mariana’ porque, bueno, ella siempre dice las verdades. Y creo que no está
bueno lo que hizo Melody. Por eso yo me puse de parte de mi mamá. Estaban todos
atacándola y ella no paraba de ‘bardearla’ y también me bardeaba a mí”.
El distanciamiento entre los hermanos se profundizó cuando
Charlotte decidió defender a su madre. “Me cansé y salí a matarla. Ahí se enojó
mi hermano conmigo y me dejó de hablar”, relató. La situación familiar se
complicó aún más él cortó el vínculo con su madre. “No, él no habla con mi
mamá. Se pelearon hace un montón”, afirmó, y aseveró que su hermano ahora se
identifica más con su padre: “Él ahora está en el lado de Claudio”. Consultada
sobre su propio vínculo con el exfutbolista, la figura de MasterChef Celebrity
y El hotel de los famosos fue tajante: “No lo veo a mi papá, no tengo ningún
tipo de vínculo con él”.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes