MAR DEL PLATA: Atrapan a “viuda negra” que dejó inconsciente a la víctima con un té para asaltarlo

ZONALES

Una mujer de 35 acusada de robarle a un hombre en su departamento de La Perla bajo la modalidad "viuda negra” hace poco más de un mes fue aprehendida el lunes a la tarde por personal policial cuando quiso vender algunos de los elementos sustraídos. Las autoridades judiciales ordenaron su alojamiento en la Unidad Penal N°50 de Batán.

Cerca de las tres y media de la tarde del lunes personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría novena aprehendió en Alem y Alvarado a la mujer que tenía en su poder algunos de los elementos de la víctima que ofrecía a través de la aplicación Marketplace.

La policía llegó al lugar tras el aviso que hizo la familia de la víctima que vio esos elementos publicados y confirmó que eran los robados a un hombre de 47 años entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de julio pasado cuando perdió el conocimiento tras tomar el té que le convidó una mujer a la que había conocido y pactado un encuentro bajo la aplicación Facebook Parejas.

La mañana del 7 de julio el hombre fue hallado por familiares y notaron que estaba bajo los efectos de la droga que una mujer le puso al té que había tomado por la noche. Entre los elementos faltantes estaban una campera marca Columbia y un celular Samsung que la mujer había puesto a la venta.

En el marco de la causa original por el robo que se inició tras la denuncia de la familia, la fiscal Romina Díaz dispuso la formación de una causa por robo y el alojamiento de la mujer en la Unidad Penal N°50 de Batán.

Por cuestiones médicas fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y aún no se definió si va a declarar este martes o el miércoles.