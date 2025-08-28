MADARIAGA: Se denunciaron tres hechos con daño y hurtos en viviendas

MADARIAGA





En menos pocas horas se registraron tres intervenciones policiales por daños y sustracciones en domicilios particulares ubicados en diferentes puntos de la ciudad. En todos los casos, las víctimas radicaron la denuncia en la seccional local. No hay detenidos ni testigos, y ninguna de las viviendas contaba con alarma o cámaras de seguridad.





En el primero de ellos una vecina denunció que posee una casa deshabitada y sin objetos de valor en Alberti 461, entre Echegaray y Tuyú. Ayer, alrededor de las 16:45, se acercó al lugar y constató el ingreso de desconocidos que rompieron el vidrio de una ventana de madera de dos hojas orientada al fondo del patio y dañaron el marco de la puerta de un placard que separa el comedor de la cocina.



La mujer no advirtió faltantes y señaló que el patio está parcialmente cercado.





El segundo de los hechos fue el hurto de una garrafa en calle 43 entre 2 y 4. Otra víctima relató que el 26 de agosto se retiró de su domicilio al mediodía y regresó durante la noche. Ya al ingresar advirtió que la puertita interna de madera estaba abierta, pese a que habitualmente queda cerrada con pasador. Al revisar el fondo detectó el faltante de una garrafa de 10 kilos, ubicada bajo la galería y conectada a la cocina.





En el tercer hecho una cartera y efectos personales fueron sustraído de una casa de Echegaray al 400. Todo esto ocurrió cuando la puerta de la casa fue dejada entreabierta para que una mascota pudiera moverse con mayor libertad. De allí se llevaron la cartera con un perfume Bagues, un perfume Antonio Banderas con frasco en forma de manzana roja, y anteojos para ver de lejos. La mujer no constató otros faltantes ni daños en el inmueble.



