MADARIAGA - PRIMERO EN CNM: Apresaron a un hombre por concretar tres estafas con una “app” trucha de Mercado Pago

MADARIAGA





La policía demoró a un hombre de 35 años en la tarde del martes acusado de estafas reiteradas con una versión trucha de Mercado Pago. El imputado volvió a presentarse en una panadería en donde la semana pasada había perpetrado uno de estos ilícitos con el objetivo de hacer otra compra y el comerciante llamó a los uniformados al identificarlo.





El pasado 21 de agosto de 2025 esta persona recorrió locales e hizo compras que nunca impactaron en las cuentas de los comerciantes.





Según la información que obtuvo CNM ayer por la tarde se acercó a la zona de Guerrero y Mármol y pretendía hacer nuevas compras.





La mecánica delictiva fue consistente en los tres episodios: el imputado se presentaba como comprador, mostraba en su teléfono un comprobante de transferencia o pantalla que aparentaba un pago exitoso por la aplicación Mercado Pago y se retiraba con la mercadería sin que los fondos se acreditaran en la cuenta del comercio. En las tres denuncias los comerciantes constataron después que no había acreditación alguna y, en uno de los casos, el autor volvió en una segunda ocasión.





El primer caso que se registró en la cadena de denuncias corresponde al titular del comercio “Chimax” ubicado en calle 4 esquina 3. Allí ingresaron dos masculinos que realizaron una compra por $72.000 y abonaron mostrando un comprobante por Mercado Pago que nunca se acreditó. Díaz cuenta con cámaras en el local, pero informó que esas grabaciones se autodestruyen pasadas las 24 horas, por lo que la evidencia quedó limitada. Los sujetos se movilizaban en un Renault Sandero color oscuro.





El segundo hecho documentado fue la denuncia del propietario de la panadería El Triunfo. Allí ingresó un masculino de baja estatura, tez oscura y ropa oscura que compró mercaderías por $23.000, exhibiendo una pantalla que mostraba una transferencia exitosa. Al igual que en el resto de los episodios, el pago no impactó en la cuenta del comercio.





Había imágenes de cámaras del local que sirvieron para la causa.





El tercer damnificado fue una pollería y verdulería llamada El Litoral, también en Martínez Guerrero entre Mármol y Güemes. El 16 de julio a las 19:30 hs. el sujeto realizó una compra por $18.500 y mostró comprobante de transferencia que nunca se concretó. Según la denuncia, el 21 regresó el individuo, informó que revisaría lo ocurrido con el pago anterior y efectuó una nueva compra por $31.500, que nuevamente no se acreditó.





La pesquisa recibió un impulso operativo en la Base COM que ubicó al sospechoso en la intersección de Martínez Guerrero y Güemes/Mármol, punto en el que varios damnificados habían radicado sus denuncias.





Con el cumulo de pruebas se dispuso la aprehensión, el secuestro del telefono celular y también del vehículo Renault Sandero negro.







