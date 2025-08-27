Jóvenes fueron detenidos por robar ocho gaseosas de un kiosco durante la madrugada

Tres jóvenes asaltaron un local comercial en pleno centro mendocino. Sucedió alrededor de la hora 4 de este miércoles cuando rompieron un blindex y se introdujeron en el interior de un kiosco ubicado en inmediaciones de calles Rivadavia y Chile.



Vecinos que escucharon el estallido de los vidrios llamaron al 911 y se activó un operativo para rastrear a los delincuentes. Fue así que a través del sistema de videocámaras del municipio, los policías preventores pudieron seguir el recorrido de los sospechosos.



A los pocos minutos fueron interceptados a las pocas cuadras del hecho, en inmediaciones de Avenida Colón y callejón Lemos. Los tres acusados son mayores de edad y tienen 23, 24 y 28 años.



Al trío de delincuentes les encontraron el botín consistente en ocho botellas de gaseosas.



Los hombres fueron retenidos en la vía pública hasta que arribó un móvil de la Policía de Mendoza que los llevó aprehendidos hasta sede de Oficina Fiscal para proceder a identificarlos y conocer sus antecedentes.







