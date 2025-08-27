La impactante multa que recibió un hombre en Neuquén luego de que sus perros salchicha le ladraran a una moto

Un vecino de Chos Malal, en la provincia de Neuquén, no sale
de su asombro luego de recibir una insólita multa. ¿El motivo? Sus perros le
ladraron a una moto que pasaba por la calle y, por ese episodio, las
autoridades municipales decidieron sancionarlo.
La historia parece de no creer, pero ocurrió en el barrio
Don Bosco y rápidamente se volvió viral. Todo empezó cuando Simón y Lola, los
dos canes conocidos por su simpatía, estaban dentro del patio de su casa, pero
lograron abrir el portón y escaparse a la vereda.
Pese a que no fueron directamente a la calle ni hubo ningún
tipo de ataque ni daño, su presencia allí se hizo notar y le generó un
perjuicio económico a su propietario.
Justo en el momento en que esto ocurría, circulaba por el
lugar personal de Tránsito de la Municipalidad de Chos Malal, quienes se
quedaron en el lugar hasta que pudieron hablar con el dueño de los perros
salchichas.
En estas circunstancias, lo sancionaron debido a los ruidos
molestos y el perjuicio que podía causar si una de las mascotas mordía a una
persona o, incluso, le plantearon que podían generar un accidente grave si se
le cruzaban a un motociclista o a un ciclista.
La sorpresa llegó varios días después, cuando recibió la
notificación de la multa municipal. “Me aplicaron una sanción enorme. No lo
puedo creer”, expresó el vecino, indignado por la decisión.
“Son perros chiquitos, no hicieron nada malo. Solo ladraron,
como cualquier perro cuando pasa una moto”, argumentó. En ese sentido, el dueño
calificó como “excesivo” el monto de la multa, que rondó casi los $600.000.
Si bien realizó su descargo, para las autoridades no fue lo
suficientemente contundente y la Municipalidad se mantuvo firme en la decisión
de sancionarlo.
El caso generó un intenso debate en Chos Malal. Muchos
vecinos consideraron que el monto era excesivo, dado que se trataba de animales
pequeños y que no mordieron a nadie. Algunos destacaron que en la ciudad
circulan perros sueltos en otros barrios sin recibir multas y cuestionaron la
equidad en la aplicación de la ordenanza.
“Me parece un poco excesivo el monto, deberían destinarlo a
programas de castración o mejoras para las rescatistas de mascotas”, manifestó
una vecina al medio La Mañana Neuquén, mientras que otros se mostraron
sorprendidos por la severidad de la medida.
