Kicillof inauguró la Casa de la Provincia en Mar Chiquita y entregó equipamiento para el distrito

ZONALES





Santa Clara del Mar - El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este viernes la inauguración de la Casa de la Provincia en el municipio de Mar Chiquita, acompañado por la jefa de Asesores Cristina Álvarez Rodríguez, el intendente Walter Wischnivetzky, la dirigenta Fernanda Raverta y el director de Aguas Bonaerenses (ABSA) Jorge Paredi.





La nueva sede, número 14 en la gestión provincial, demandó una inversión de $2.721 millones y beneficiará a más de 33.000 habitantes. Centralizará la atención de organismos como ARBA, IOMA, el Registro de las Personas y el IPS, además de contar con asesoramiento del Banco Provincia, un futuro cajero automático y una terminal de Provincia NET Pagos.





“Promover el federalismo implica que el Estado provincial esté presente en cada uno de los 135 municipios”, señaló Kicillof, quien remarcó que, pese a la falta de apoyo del Gobierno nacional, su gestión seguirá invirtiendo en salud y educación.





Durante la jornada, el distrito recibió una ambulancia de alta complejidad, un camión de caja abierta para gestión de residuos y una retroexcavadora en el marco del Plan de Mejora de Caminos Rurales. Además, se oficializó la primera orientación técnica en Pesca y Acuicultura para la Escuela Secundaria Agraria N°1 y se firmó un convenio para retomar las obras de la Escuela Técnica N°2.





Kicillof cerró con un mensaje político: “Estamos planteando una alternativa con Fuerza Patria para frenar a Milei”.