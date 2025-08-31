FATAL ACCIDENTE EN RUTA 2: un muerto y un herido crítico tras impactante choque en Castelli

ZONALES





La tranquilidad de la noche del sábado se vio interrumpida por un fatal siniestro vial en el kilómetro 168 de la Ruta 2, a la altura del partido bonaerense de Castelli. El choque, que involucró a una camioneta Volkswagen Amarok y a un camión, dejó como saldo un hombre fallecido y otro en estado crítico.





Según las primeras informaciones, la camioneta se desplazaba por la autovía cuando, por causas que aún se investigan, colisionó violentamente contra la parte trasera de un camión. El impacto fue tan fuerte que la Amarok quedó incrustada debajo del semirremolque, provocando la muerte instantánea de su conductor.





El camión, en tanto, era conducido por el secretario de Seguridad del municipio de Castelli, Marcelo Melo, quien resultó ileso. El otro ocupante de la camioneta fue rescatado con heridas de extrema gravedad y trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Castelli, donde permanece internado con pronóstico reservado.





El siniestro generó momentos de gran tensión entre los automovilistas que circulaban por la zona, ya que la colisión ocurrió en plena traza de la autovía, obligando a interrumpir parcialmente el tránsito para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.





En el lugar intervinieron Bomberos Voluntarios de Castelli, Defensa Civil, Policía Vial, y ambulancias de AUBASA y del hospital local. Los peritos trabajan en la recolección de evidencia para determinar si hubo exceso de velocidad, distracción, o alguna otra circunstancia que haya derivado en la tragedia.





Las autoridades solicitaron precaución a los conductores que circulen por la Ruta 2, especialmente en horarios nocturnos, y recordaron la importancia de respetar las distancias de frenado y las velocidades máximas permitidas.





Con datos de Infozona