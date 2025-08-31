Indignación en San Clemente: robaron en el Cuartel de Bomberos Voluntarios y quedó filmado

ZONALES

Repudio generalizado en la comunidad de San Clemente del Tuyú tras la difusión de la noticia de que un delincuente ingresó en horas de la madrugada al Cuartel de Bomberos Voluntarios y robó un televisor de 42 pulgadas.





El hecho ocurrió mientras el personal cumplía con sus tareas habituales. Según el relato de uno de los cuarteleros, durante una recorrida interna por las instalaciones se constató que el autor o los autores habían forzado una ventana lateral que da al patio interno y al casino del cuartel. A través de esa abertura, el ladrón logró entrar y sustraer el equipo.





Las cámaras de seguridad del lugar registraron con claridad el momento del ingreso del delincuente. En las imágenes se observa cómo accede al cuartel, comete el robo y se retira con el televisor en brazos. El material ya fue entregado a la Policía, que trabaja en la investigación junto al Grupo Táctico Operativo (GTO), mientras también se solicitaron registros de las cámaras municipales de la zona para reforzar la búsqueda.





Desde la institución bomberil expresaron su dolor e indignación por lo sucedido. “Resulta doloroso que alguien atente contra un espacio que está al servicio de la gente. Trabajamos todos los días, de forma voluntaria, para cuidar a la comunidad, y esto nos golpea mucho”, señalaron.





Bomberos además realizó un llamado a los vecinos para que estén atentos y colaboren en la prevención. “Queremos que todos tengan cuidado con este señor y que, si alguien tiene información, la aporte a las autoridades”, remarcaron.





El hecho reaviva la preocupación por la seguridad en espacios comunitarios esenciales, que no solo cumplen una función vital en emergencias, sino que se sostienen gracias al esfuerzo desinteresado de sus miembros y el apoyo de la población.





Con datos de FM La Marea.