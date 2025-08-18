De Virginia Gallardo a Jorge Porcel Jr.: quiénes son los famosos que se postulan en las elecciones 2025

NACIONALES

El fenómeno no es nuevo, pero sigue sorprendiendo. Figuras del espectáculo, el deporte o los medios de comunicación deciden incursionar en la política. No es nada sencillo transformar la popularidad en votos, pero algunos lo lograron y este año varios lo intentarán.

Las elecciones legislativas de 2025 ya tienen a su propio lote de celebridades que buscarán llegar al Congreso o a cargos locales, y algunos nombres llamaron especialmente la atención.

Entre ellos aparece Raúl Biaggioni, más conocido como Larry de Clay, histórico humorista y exintegrante de Showmatch, quien se postula en la lista a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires que encabeza el peronista Santiago Cúneo. Allí ocupa el tercer lugar, compartiendo espacio con perfiles diversos como una dirigente del Sindicato de Químicos, la periodista y actriz Ximena Rijel y un veterano de la Guerra de Malvinas. No será una experiencia completamente nueva, ya que fue concejal de Escobar.

Uno de los anuncios más resonantes fue el de Virginia Gallardo. La panelista de Mujeres argentinas (eltrece) aparece entre las opciones de La Libertad Avanza en Corrientes y podría convertirse en diputada nacional. Desde el propio espacio libertario la califican como una dirigente en construcción.

“Ella es una persona que viene militando las ideas de Javier Milei y está entre las posibilidades. Es una figura interesante”, aseguró Lisandro Almirón, diputado provincial y referente del oficialismo en esa provincia. Gallardo, que en otras ocasiones se mostró cercana al Presidente, eligió el silencio y apenas compartió en redes sociales una imagen de la Virgen de Itatí junto a la frase: “Protégeme con tu amor, guíame con tu luz”.

También se sumó a la contienda Karen Reichardt, actual conductora de la Televisión Pública y recordada por su paso por la revista Playboy en los años noventa. Será candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de José Luis Espert, dentro de La Libertad Avanza. Actriz en ciclos como Brigada Cola o Peor es nada, en los últimos años se volcó a causas animalistas y a un emprendimiento de ropa para perros. Hoy no esconde su apoyo a Milei: en redes replicó mensajes del Presidente y hasta destacó con entusiasmo una frase suya: “Hemos sacado 12 millones de la pobreza, mientras que la indigencia pasó del 20.2% al 7.3%”.

Del mundo del deporte llega Claudio “El Turco” García, exfutbolista de Racing y la Selección argentina, además de exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe). Competirá como candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires con el Partido Integrar, en la lista encabezada por Daniel Amoroso.

En el video de lanzamiento, difundido en redes sociales, García fue tajante: “Hoy la realidad es que hay mucha gente durmiendo en la calle. La capital está muy parecida a la Provincia. En octubre, con mi amigo Daniel Amoroso, salimos a la cancha como candidatos a diputados. ¡Este partido jugalo con nosotros!”.





En tanto, Jorge Porcel Junior, hijo del recordado capocómico, también intentará llegar a la Cámara baja. Será el tercer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en el partido Movimiento Plural, que lidera Marcelo Peretta. Su nombre volvió al ruedo político tras años de perfil bajo y después de episodios mediáticos donde reclamaba una oportunidad laboral: “Quiero un trabajo bien pago en buenas condiciones. Soy Jorge Porcel Junior, no voy a fregar pisos”, había declarado en 2014.

La lista de outsiders continúa con Laura Soldano, exmodelo, influencer fitness y campeona internacional de “Bikini Fitness”, que será segunda candidata a diputada nacional por Córdoba en La Libertad Avanza. Autora del libro Sé tu mejor versión, Soldano asegura que su camino político se definió a partir de un quiebre personal: “Tuve una crisis que me llevó a la espiritualidad. Visualicé a Javier Milei como presidente y a la Argentina convertida en un faro de luz”, explicó sobre la visión que la acercó al espacio libertario.





A nivel local también habrá caras conocidas: Carlos “El Loco” Enríquez, exfutbolista campeón con Independiente, se postula como candidato a concejal en Lanús por el espacio Somos Buenos Aires.





En San Isidro, la periodista Evelyn Von Brocke irá por una banca en el Concejo Deliberante de la mano de Acción Vecinal, el partido del histórico dirigente Gustavo Posse. Y en la provincia de Buenos Aires, el abogado Mauricio D’Alessandro buscará un lugar en la Legislatura con la agrupación Nuevos Aires.





Por último, casi en el cierre de listas de candidatos a diputados nacionales, hubo una sorpresa: Sergio Figliuolo “Tronco”, compañero de Alejandro Fantino en Neura, figura en el lugar número 11 de la nómina en la boleta que encabeza Espert -y que también integra la mencionada Karen Reichardt.