Axel contó que planea ser sacerdote a los 60 años: “Siempre quise ser franciscano”

Durante una charla en el stream Lapré, Axel dejó a todos atónitos con una confesión inesperada: “En un momento quería ser cura yo. Creo que lo voy a ser. Dios me hizo, me dio la gracia de tener algunas canciones que han calado muy fuerte, como Celebra la vida, Amo, Te voy a amar”, admitió el cantante, dejando sin palabras a quienes lo acompañaban en la charla.

La Tora, parte del panel del stream, intrigada por la sinceridad de Axel, le preguntó si es muy creyente, dado que suele nombrar mucho a Dios en sus conversaciones. A esto, Axel le respondió sin dudar: “Yo re creo en Dios. De chico era monaguillo”.





El conductor Grego Roselló, intervino con humor y se imaginó a Axel oficiando misa: “Imaginás que te hace la misa el domingo y es Axel. Voy a decir: Me están jodiendo. Lo primero que pienso es en un videoclip”.

El tema de la compatibilidad entre la vida religiosa y la paternidad surgió cuando La Tora le consultó si es posible ser cura teniendo hijos. Axel aclaró: “Sí, sí, ya sí. Depende igual qué rama también”. El artista profundizó en su motivación espiritual y detalló que desde pequeño siente una particular devoción por San Francisco de Asís: “Hace un par de meses sentí como una bajada de línea ahí arriba. Yo siempre quise ser franciscano, soy devoto de San Francisco de Asís desde los 12 años. Y dije: ‘A partir de los 60, que por ahí la curva de la vida está un poco más relax’. No voy a quedarme con esa espina de ser franciscano algún día”.

Hace un tiempo, en otra declaración inesperada, Axel también sorprendióal revelar su costado “prepper”: “Soy prepper, tengo comida guardada para un año, valijas listas, cuchillos de todos los tamaños. Soy tipo boy scout”. Su confesión se volvió viral y mostró una parte de él que pocos conocían. En más de una ocasión, explicó cómo arma su kit de emergencia: “Tengo sogas, mosquetones, pastillas para purificar agua, filtros. Lo importante es sobrevivir los primeros tres a cinco días; si pasás eso, después seguro la vas a poder pelear”.

El cantante también atravesó tiempos difíciles, como en 2019, cuando una denuncia por abuso sexual puso en pausa su carrera y sacudió su imagen pública, esa que él mismo describía como “tipo la Familia Ingalls”. La acusación fue desestimada por la Justicia, pero las consecuencias en su vida fueron profundas y le llevaron a revisar tanto su imagen pública como la percepción social sobre las denuncias en figuras mediáticas. Axel se refirió a aquella etapa como una catarsis y un ejercicio de autoafirmación: “Aprendí que nada de lo que digan los demás determina quién soy, yo sé muy bien quién soy, como padre, como pareja, como hijo”, comentó en una entrevista.

El artista también habló de la importancia de no dejarse definir por acusaciones o estigmas externos y del proceso de reconstrucción interior que debió atravesar. “Yo sé muy bien quién soy, y creo que nadie tiene más poder que el gran creador que es Dios. Yo creo en Dios, entonces todo queda como diluido cuando la verdad sale a la luz”, compartió, subrayando la relevancia de su fe en ese periodo turbulento. También reconoció lo duro de esa etapa: “Me bajoneé mucho, lloré dos meses seguidos. Pero siempre fui resiliente. Sé que voy a salir adelante porque estoy conectado con Dios”.

Para Axel, la resiliencia y la espiritualidad son inseparables. Dice que la vida a veces “te explota en la cara”, pero busca un sentido en cada obstáculo. “Todo pasa por algo y para algo”. Y aunque todavía le quedan 12 años para cumplir 60 y decidir si se animará al sacerdocio, es evidente que su vínculo con la fe atraviesa todo: la música, la familia, sus días de boy scout y hasta los momentos más difíciles.