MAR DEL PLATA: Una joven fue atropellada por una camioneta que no frenó y está internada con múltiples fracturas

Una joven estudiante fue brutalmente atropellada por una camioneta en pleno día cuando se dirigía en bicicleta al Instituto Superior Docente N°19, donde cursa el último año para recibirse como maestra especial. El hecho, ocurrido el 25 de junio a la una de la tarde en la esquina de Azcuénaga y Entre Ríos, quedó registrado por una cámara de seguridad domiciliaria. El vehículo nunca se detuvo y su conductor continúa prófugo.





La víctima es Lucrecia, una vecina del barrio Regional, quien realiza todos los días el mismo trayecto en bicicleta para asistir a clases. El día del siniestro, al cruzar la calle, una camioneta 4x4 la arrolló por completo, pasándole por encima sin reducir la velocidad en ningún momento.





“Yo le insistía para que tomara otro camino, pero ella siempre elegía el más directo”, contó su hermana Belén en diálogo con el portal 0223. También explicó que decidieron no hacer pública la situación antes para no entorpecer la investigación, pero que ahora están desesperados por identificar al conductor. “Conseguimos el video de una vecina, pero no se logra ver la patente. Pedimos ayuda para encontrarlo”, agregó.





Las imágenes muestran con crudeza cómo el conductor avanza sin frenar y abandona la escena sin prestar asistencia. Desde entonces, la familia busca testigos o información que permita identificar al responsable.





#MardelPlata Imágenes sensibles: la pasó por encima una camioneta que nunca frenó cuando iba a clases en bici.



La información del caso en https://t.co/hOUrZ38eGm pic.twitter.com/yKJRrUx0Rz — 0223 (@0223comar) July 2, 2025

Lucrecia permanece internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde aguarda una intervención quirúrgica de alta complejidad. Sufrió traumatismo de cráneo, fisura de costilla y fracturas graves en ambos tobillos, además de otras lesiones producto del impacto.





“Está luchando con las mismas ganas con las que lleva adelante su carrera”, expresó su hermana. Mientras se organizan los recursos médicos para la operación, la familia insiste en pedir colaboración para localizar al responsable del hecho.