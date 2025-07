MADARIAGA: Mañana vence el plazo para inscribir alianzas y la UCR local aspira a ir con la Lista 3

El radicalismo madariaguense vive horas clave de definiciones políticas: este jueves vence el plazo para la inscripción de alianzas electorales y, en este marco, la Unión Cívica Radical local espera una resolución provincial que podría derivar en una decisión histórica: presentarse sin alianzas, con la tradicional Lista 3.

"Tenemos un apoyo popular muy importante, pero después la verdad está cuando se abren los sobres" , dijo. "Esta será una elección sumamente local. A la gente no le importa el senador provincial; lo que tracciona es la boleta local" , sostuvo.

"Cuando hay desilusión, la gente no vota. Ojalá haya participación, y si no te gusta ninguno, votá en blanco. El castigo es el voto en blanco, pero no dejar de votar".