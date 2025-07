MADARIAGA: Hoy se estrena la nueva película de Superman con James Gunn como director

MADARIAGA





La cartelera del cine en Madariaga se renueva este jueves con el esperado estreno de “Superman”, una superproducción que marca el inicio del nuevo universo cinematográfico de DC. La película se podrá ver los jueves, viernes, domingos y miércoles a las 19 horas en La Casa de la Cultura, con entrada general a 5.000 pesos.





Superman (2025)





Género: Acción, superhéroes

Duración: 129 minutos

Clasificación: +13

Entrada: $5.000

Funciones: jueves, viernes, domingo y miércoles a las 19:00

La película es dirigida y escrita por James Gunn, el reconocido cineasta detrás de Guardianes de la Galaxia y The Suicide Squad. Gunn, quien ahora codirige DC Studios junto a Peter Safran, propone un nuevo enfoque del clásico superhéroe. Esta versión no será una historia de origen, sino que mostrará a Clark Kent ya convertido en Superman, intentando equilibrar su rol como periodista en el Daily Planet y su misión como protector de la humanidad.

Con una estética más luminosa y un tono optimista, esta nueva entrega apunta a recuperar el espíritu noble y esperanzador del personaje, alejándose del enfoque sombrío de versiones anteriores. Según sus creadores, el Superman de esta historia será un símbolo de esperanza en un mundo que muchas veces se muestra cínico y dividido.

La película está protagonizada por David Corenswet en el papel de Superman, Rachel Brosnahan como Lois Lane, y Nicholas Hoult como el villano Lex Luthor. Completan el elenco Isabela Merced (Hawkgirl), Nathan Fillion (Green Lantern - Guy Gardner), Edi Gathegi (Mister Terrific) y Anthony Carrigan (Metamorpho).

Este nuevo Superman es la primera entrega del universo DC renovado que llevará el título de “Dioses y Monstruos”, y servirá de punto de partida para futuras películas ya anunciadas como Supergirl: Woman of Tomorrow, The Authority, The Brave and the Bold (con una nueva versión de Batman) y Swamp Thing.





También en cartelera





El Aura





Género: Intriga, thriller, drama

Duración: 138 minutos

Clasificación: +16

Funciones: jueves y domingo a las 21:00

Entrada general: $2.400 (jubilados $1.200)

Protagonizada por Ricardo Darín. Esteban Espinosa es un taxidermista que, tras años de soledad y obsesión, termina involucrado en el crimen real que siempre fantaseó planificar. Una obra destacada del cine argentino dirigida por Fabián Bielinsky.





Los ojos de Van Gogh





Género: Drama

Duración: 108 minutos

Clasificación: +13

Funciones: viernes y miércoles a las 21:00

Entrada general: $2.400 (jubilados $1.200)

Una historia en la que un hombre asegura ser la reencarnación de Vincent Van Gogh. El film explora los vínculos entre locura, inspiración y amor a través de los siglos, entretejiendo arte, espiritualidad y misterio.

Los menores de 13 años deben ingresar y permanecer acompañados de un mayor responsable sin excepción.