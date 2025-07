Trelew: chocó con su moto, su novia se fracturó la pierna, él escapó y la dejó abandonada en la calle

NACIONALES





En la provincia de Chubut, una pareja que viajaba en una moto protagonizó un insólito momento luego de chocar contra un vehículo en la ciudad de Trelew.

Tras el impacto, el hombre que conducía la moto dejó a su novia abandonada en la calle y escapó. Cuando llegaron los médicos, constataron que la joven se había fracturado el peroné y tuvo que ser trasladada al hospital.

La colisión ocurrió entre la moto y una Ford EcoSport, conducida por una mujer, en la esquina de Malaspina y Río Negro.

Los medios locales precisaron que la conductora del vehículo se quedó en el lugar y que esperó a que llegara la ambulancia para atender a la joven de 17 años.

Horas más tarde, la Policía de Chubut logró identificar al conductor de la moto, un joven de 16 años que aún no fue localizado. Las autoridades no lograron secuestrar la moto, ya que no fue encontrada en el lugar. Por otra parte, sí se retuvo la EcoSport.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial confirmó que la conductora del auto dio negativo en el test de alcoholemia. El Ministerio Público Fiscal interviene en la causa.