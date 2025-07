MAR DEL PLATA - Lo acusaron de abuso y le quemaron la casa: la Justicia archivó la causa, pero no puede volver al barrio

ZONALES





Un joven de 27 años permanece desplazado de su vivienda en el barrio El Martillo de Mar del Plata, luego de haber sido acusado de abuso sexual por una pareja vecina, situación que derivó en amenazas, disparos contra su casa y un incendio que destruyó todo. Hoy, la Justicia archivó la causa por falta de pruebas, pero el hombre asegura que sigue recibiendo amenazas y no puede regresar a su hogar.





Los hechos ocurrieron el 23 de abril, cuando un vecino lo denunció por un supuesto abuso contra un menor. Según el relato del joven —a quien en el barrio conocen como “Roger”—, minutos después de la acusación, se produjeron disparos al frente de su casa ubicada en inmediaciones de Coronel Vidal y Génova. “Salieron a disparar, mi mujer les pidió que no lo hicieran porque estábamos con los chicos, y nos amenazaron con matarnos”, contó en declaraciones al medio marplatense 0223.





La situación escaló rápidamente. Una turba impidió el accionar policial, prendió fuego la casa en la que vivía con su pareja e hijos, y además robaron pertenencias de su madre, quien reside en una vivienda ubicada en el mismo terreno. Desde entonces, toda la familia se encuentra alojada en la casa de un familiar, sin poder regresar.





Este lunes, la fiscal Romina Díaz dispuso el archivo de la causa tras concluir que “no existen elementos de cargo suficientes”. La resolución del expediente, tramitado en la Unidad Funcional de Instrucción N°6, destacó que no hay testigos presenciales ni pruebas directas del hecho denunciado. También indicó que no fue posible realizar un informe médico legal, ya que el supuesto abuso habría consistido en tocamientos que no dejaron lesiones comprobables.





A pesar de este cierre judicial, el joven asegura que sigue siendo escrachado en redes sociales y que persisten las amenazas en su contra. “No puedo volver a trabajar, a estar con mis hijos como antes. Perdimos todo por algo que no hice”, lamentó.





Además, indicó que su deseo es recuperar el terreno o la propiedad para poder venderla y comenzar de nuevo. “Todo esto es una enseñanza. Uno por querer ayudar termina recibiendo esto. Pero tengo fe en que la verdad sale a la luz”, expresó.





Aquellos que deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias Dylan.Sofi2025.