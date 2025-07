MADARIAGA: Cambios en la lista de la LLA luego de ataques denigrantes a una de sus candidatas

MADARIAGA

En la tarde de ayer se sucedieron ataques descalificativos a quien iba a encabezar la lista de la Libertad Avanza en General Madariaga, Daiana Claverie, por una nota de nuestro portal en donde el escrito y el encabezado sólo brindaba la información de la conformación de la lista.

Sin embargo, dentro del universo de más de más de 700.000 seguidores en Instagram y Facebook de nuestro medio aparecieron usuarios que comenzaron a atacar a la joven. En todos los casos lo hicieron simplemente por el espacio al cual representa y sin siquiera conocerla.

Eso caló hondo en el espacio y alteraron el orden pensado originalmente: La lista, ahora será encabezada por Gonzalo Rivero y, en el segundo lugar, aparecerá Claverie.

La propia candidata elaboró un escrito este sábado para responder a la situación suscitada

“Trabajo desde que soy muy joven. A los 16 años empecé en McDonald's, después fui camarera, promotora, atendí kioscos, estudié y trabajé a la vez, como hacen tantos. Siempre independiente, siempre esforzándome, sin que se me cayeran los anillos por hacerlo.

Junto a este equipo venimos trabajando desde hace tiempo. Tal vez el error fue hacerlo en silencio, con perfil bajo, sin difundir cada paso. Nos gusta trabajar así, sin grandes anuncios, pero siempre con compromiso. Presentamos proyectos que quizás no fueron escuchados o no encontraron el eco que esperábamos, pero seguimos adelante porque creemos en construir, no en destruir.

Y quiero aclarar algo: nadie me llamó para ocupar un lugar por mi apellido ni por una cuestión estética. Estoy acá porque participé, porque fui fiscal cuando se necesitaba, porque acompañé y me involucre. ¿Tengo experiencia política? No demasiada, pero

¿Quién nace sabiendo? Todos empezamos alguna vez desde cero, en cualquier ámbito de la vida, y aprendemos haciendo. La experiencia no siempre es garantía de compromiso ni de capacidad para aportar algo nuevo.

No subestimemos al otro. No pensemos que sólo los "de siempre" tienen el derecho de opinar o de proponer. Cualquiera, desde cualquier partido o sector, puede sumar. Lo importante es no cruzar los límites. Pensar distinto no debe ser sinónimo de lastimar, de herir, de denigrar.





Como ciudadana, como vecina, como persona que quiere lo mejor para Madariaga, no puedo dejar de preguntarme: ¿hasta dónde vamos a llegar si seguimos así?"

Pensé en quedarme en silencio. A veces, el silencio parece la respuesta más prudente frente a la agresión y la descalificación gratuita. Pero esta vez no puedo. No sólo por el dolor personal, sino por una preocupación mucho más profunda: ¿qué nos está pasando como sociedad?

Vivimos tiempos en los que esconderse detrás de una cuenta falsa resulta más fácil que construir, que debatir con respeto o que aportar algo valioso al bien común. Denigrar al otro, hacerlo sufrir sin conocer su historia, se ha vuelto casi un deporte cotidiano.

Sinceramente, creí que en nuestra ciudad, General Madariaga, no íbamos a llegar a este punto. Y duele ver que no es así.

La publicación que desató los descalificativos contra Claveríe



También hubo expresiones desde Fuerza Patria

Por otro lado la concejal Valeria Medina aprovechó las redes para mostrar su apoyo a Claverie con un “repudio enérgico”. Lo catalogó como “violencia de género”. “Podemos tener diferencias ideológicas pero esto no se puede dejar pasar”; expresó.

En otro apartado fustigó a CNM por – lo que consideró- su “rol lamentable” al publicar una foto de la candidata. Además acusó a este medio de “promover y amplificar” los comentarios cargados de “odio y misoginia”. Por otro lado, aseguro que esto se debe a “intereses del oficialismo” para “ensuciar la cancha cuando le conviene”.