Otorgaron la prisión domiciliaria a José Alperovich: cumplirá la condena en el mismo departamento donde abusó de su sobrina

A casi un año de haber sido detenido en el Penal de Ezeiza, el ex gobernador de Tucumán José Alperovich, condenado por abusar sexualmente de su sobrina, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria.





La medida fue dispuesta por el juez Juan Ramos Padilla, quien el 18 de junio de 2024 dictó la sentencia de 16 años de prisión por múltiples hechos de abuso sexual. El magistrado aclaró que la decisión “no constituye un privilegio ni un acto de compasión”, sino que se ajusta a lo previsto por la ley bajo condiciones específicas.





Alperovich cumplirá el arresto en uno de sus departamentos ubicados en Puerto Madero, precisamente uno de los lugares señalados por la denunciante como escenario de los primeros abusos.





Para acceder al beneficio, el condenado deberá abonar una caución real de 400 millones de pesos, portar tobillera electrónica y no podrá tener ningún tipo de contacto con la víctima ni su entorno, ya sea por medios directos o indirectos.





Además, el juez le impuso la prohibición expresa de realizar comentarios públicos o publicaciones que afecten a la denunciante, identificada como MFL.





Durante el proceso judicial, la joven denunció haber sido víctima de nueve episodios de abuso sexual entre 2017 y 2018: seis con acceso carnal y tres en grado de tentativa, cometidos por Alperovich aprovechando una posición de poder político, económico y familiar.





En el último año, tanto los hijos del ex gobernador, como su ex esposa Beatriz Rojkés y la ex mediática Marianela Mirra, realizaron publicaciones con el objetivo de desacreditar el fallo judicial y amedrentar a la víctima, según publicó la periodista Celina de la Rosa en La Nota.





En su resolución, Ramos Padilla destacó la conducta ejemplar de la denunciante, señalando que actuó siempre “guiada por la búsqueda de justicia y verdad, no por venganza”.





La situación judicial de Alperovich sigue abierta, ya que resta la instancia de apelación. Mientras tanto, permanecerá bajo arresto domiciliario, con monitoreo y control judicial permanente.