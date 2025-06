MADARIAGA: Denunciaron el hurto de cheques por un valor total de $13.000.000

MADARIAGA

Un vecino de la ciudad se presentó de manera espontánea en la dependencia policial local para radicar una denuncia penal por la sustracción de cheques del interior de un auto.





Según consta en la presentación a la que tuvo acceso CNM, el denunciante manifestó que aproximadamente hace un mes —sin poder precisar la fecha ni el horario exacto— dejó estacionado su vehículo, un Volkswagen Voyage en calle Rivadavia al 1.000 sin colocarle el cierre centralizado.





Posteriormente, personas desconocidas habrían sustraído del interior del automóvil una chequera con cinco cheques correspondientes al banco Nación por un valor total de $13.000.000.





El damnificado explicó que, al constatar el faltante, no radicó la denuncia penal en ese momento, sino que informó lo sucedido al personal del Banco Nación, quienes en ese entonces no le requirieron documentación. No obstante, en los últimos días le solicitaron formalmente una copia de la denuncia para adjuntar al expediente del banco.





También indicó que, tras el hecho, realizó una exposición en el Registro de las Personas por el extravío de los cheques, y que recientemente fue requerido nuevamente por el banco para formalizar la denuncia penal.





Finalmente, el denunciante expresó que no tenía más información para agregar, y el acta fue cerrada y firmada.