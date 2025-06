“Lo reventó y lo dejó muerto como un perro”: el desgarrador testimonio de la madre de Juan, el joven atropellado y muerto en La Lucila del Mar

ZONALES





Marisel Degange, madre de Juan Jaunsaras, el joven de 22 años que murió atropellado por un auto el viernes 21 de junio por la noche en La Lucila del Mar, exigió justicia y denunció falta de respuesta por parte de las autoridades tras la tragedia.





“El cuerpo de nuestro hijo estaba reventado en un charco de sangre. Tenía su casco, las luces de la moto prendidas, y este tipo lo reventó como a un perro. Queremos justicia, porque es el único alivio que podemos tener”, expresó Degange con profunda angustia.





El conductor implicado en la causa fue liberado a las pocas horas del hecho, lo que provocó aún más indignación en la familia: “Murió el viernes y hoy es miércoles, y ese tipo no está encerrado. ¿Qué justicia es esa?”, reclamó la madre en declaraciones radiales a Canal AVC.





Degange también apuntó contra la falta de medidas de seguridad vial en la zona donde ocurrió el hecho, en la esquina de Salta y Tucumán: “En esa esquina tendría que haber un semáforo, lomas de burro. Antes hubo muchos accidentes y nadie hace nada”.





En su relato, denunció además la desatención de las autoridades en las primeras horas: “A mí me avisaron después. Si no fuera porque mi cuñada vive cerca, me enteraba por una morgue al otro día”. Y concluyó con un fuerte cuestionamiento al sistema judicial: “La máxima pena son cinco años. ¿Cinco años por matar a alguien? Es terrible. Si no tenés plata, no existís. Sos un número más”.





Cámaras revelan que el auto iba a más de 160 km/h antes del impacto





La investigación por la muerte de Juan Jaunsaras dio un giro clave en las últimas horas, luego de que se analizaran las cámaras de seguridad de la Ruta 11 y del casco urbano de La Lucila del Mar.





Las imágenes, difundidas por @canal11delacosta, muestran cómo el vehículo Ford Focus que conducía Marcos Listorti Bertotti partió desde Mar de Ajó circulando a más de 160 km/h, una velocidad completamente prohibida para esa zona, y llegó en pocos minutos a La Lucila.





Poco después, las cámaras registran que el mismo vehículo permanece brevemente en un lugar del centro y, al retomar su marcha, acelera nuevamente hasta alcanzar los 120 km/h, segundos antes del impacto fatal.





El análisis del material fue clave para que la Subdelegación Departamental de Investigaciones La Costa solicitara la detención de Bertotti, ahora imputado por homicidio. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal (UFI) de turno, que en las próximas horas tomará declaración indagatoria al acusado.





Detalles del accidente: un impacto brutal en la esquina de Salta y Tucumán





El accidente ocurrió el viernes 21 de junio a las 23:30 horas, en la intersección de Salta y Tucumán, en La Lucila del Mar. Juan Jaunsaras circulaba en su motocicleta con casco colocado y las luces encendidas, según indicaron los primeros testimonios. En ese momento, el Ford Focus blanco lo embistió violentamente, provocándole la muerte en el acto.





Testigos señalaron que el impacto fue tan brutal que el cuerpo de Juan fue despedido varios metros y quedó tendido sin vida en la vía pública, en medio de un charco de sangre. A pesar de la magnitud del hecho, el conductor fue trasladado a la comisaría y liberado pocas horas después, lo que generó una ola de críticas y reclamos de justicia por parte de la comunidad.





Vecinos y allegados del joven se movilizaron frente a la Fiscalía de Mar del Tuyú el martes siguiente para exigir justicia. Además, reclamaron medidas urgentes de seguridad vial en esa zona, donde aseguran que ya han ocurrido otros siniestros graves.





La investigación continúa abierta y se esperan nuevas medidas judiciales en los próximos días. La familia de Juan insiste en que la causa no puede quedar impune y que el conductor debe ser juzgado y condenado por su responsabilidad.