LA COSTA: Detuvieron al conductor que atropelló y mató a Juan Jaunsaras

La causa por la trágica muerte de Juan Jaunsaras, el joven de 22 años atropellado en La Lucila del Mar, dio un giro clave en las últimas horas: el conductor del vehículo fue detenido y ahora está imputado por homicidio simple, un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

La detención de Marcos Listorti Bertotti se concretó en la madrugada de este jueves en Mar de Ajó, como resultado de un operativo coordinado entre la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) La Costa y la Jefatura Departamental. El arresto se produjo tras el análisis de cámaras de seguridad y múltiples testimonios que permitieron reconstruir los momentos previos al hecho.

El Ministerio Público Fiscal, con estas pruebas, solicitó dos órdenes de allanamiento, pero las tareas de inteligencia permitieron ubicar al sospechoso en una vivienda de avenida Costanera y San Luis, en Mar de Ajó. Allí se concretó la detención y se secuestró su teléfono celular, que podría contener información clave. Con esta aprehensión efectiva, se desestimó el segundo allanamiento previsto en San Isidro.

La Unidad Funcional de Instrucción de turno caratuló la causa como “homicidio simple” y avaló lo actuado. El detenido permanece alojado en la sede de la SDDI La Costa a la espera de cupo en una cárcel del Servicio Penitenciario y de su indagatoria. La investigación sigue abierta para esclarecer la motivación del hecho y determinar si hubo alguna figura agravante o posibles cómplices.

El hecho ocurrió el viernes 21 de junio a las 23:30 en la esquina de Salta y Tucumán, en La Lucila del Mar. Juan Jaunsaras regresaba a su casa en motocicleta tras jugar al fútbol. Llevaba casco y tenía las luces encendidas, según relataron testigos.

En ese momento, un Ford Focus blanco que circulaba a alta velocidad lo embistió con una violencia tal que la víctima murió en el acto por el shock traumático. Testigos indicaron que el cuerpo fue despedido varios metros y quedó tendido en medio de un charco de sangre.

A pesar de la gravedad del hecho, el conductor fue liberado a las pocas horas, lo que desató una fuerte reacción social y familiar.

El caso comenzó caratulado como homicidio culposo, pero los peritajes técnicos y el análisis de cámaras modificaron el rumbo de la causa.

Las grabaciones de la Ruta 11 y del casco urbano de La Lucila del Mar, difundidas por @canal11delacosta, mostraron que el vehículo circuló a más de 160 km/h desde Mar de Ajó y luego, segundos antes del impacto, redujo a 120 km/h. Todo ocurrió en una zona urbana con límites claramente inferiores.

Esta conducta, para la fiscalía, desbordó la imprudencia típica de un accidente y se encuadra en una figura más grave: el homicidio simple, cometido con dolo eventual, es decir, cuando el autor se representa el riesgo de matar y actúa igual.

Marisel Degange, madre de la víctima, expresó su dolor y enojo en medios locales:

También denunció falta de respuestas oficiales, tanto durante el hecho como en los días siguientes:

“A mí me avisaron tarde. Si no fuera por mi cuñada, me enteraba en la morgue. Es inhumano”.