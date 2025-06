Francos aseguró que el Gobierno “sigue de cerca” el déficit externo y descartó una devaluación

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció este viernes que el Gobierno “sigue atentamente” el déficit en las cuentas externas, aunque descartó enfáticamente la posibilidad de una devaluación, en medio de las preocupaciones generadas tras conocerse que la balanza de bienes y servicios arrojó un déficit de 5191 millones de dólares en el primer trimestre del año, según datos oficiales del INDEC.

Durante una entrevista radial, Francos se refirió también al cruce con la senadora fueguina Cristina López, ocurrido el jueves durante su presentación del informe de gestión ante el Congreso, donde decidió levantarse y abandonar el recinto luego de ser acusado de “mentiroso” por la legisladora.

En diálogo con Radio Mitre, el ministro coordinador intentó bajar el tono a las alarmas de los analistas económicos respecto del creciente rojo externo, sobre todo ante el aumento de importaciones y la salida de divisas por turismo.

Según Francos, ese incremento en la demanda de divisas responde al crecimiento económico, que el Gobierno estima en un 6% respecto del año anterior. “Ese crecimiento requiere inversiones, y muchas de ellas son en bienes de capital, por eso salen esos dólares del país”, remarcó.

Con esa declaración, Francos reforzó la misma línea argumentativa que había esgrimido el presidente Javier Milei durante una cena privada con empresarios y dirigentes de su espacio político, y que también sostuvo el secretario de Política Económica, José Luis Daza, al adjudicar el déficit externo a una mayor inversión privada.

Consultado sobre los rumores de un eventual salto del tipo de cambio, Francos fue contundente:

“Hay sectores que esperan una devaluación, pero eso no va a pasar ”, afirmó. “Como dijo el ministro de Economía, el libre cambio rige dentro de bandas. El Gobierno sólo interviene si el valor del dólar toca el piso o el techo de esas bandas. Devaluar sería volver a lo de siempre: emitir pesos y desencadenar un nuevo proceso inflacionario. Y no vamos a hacer eso”, subrayó.

En otro tramo de la entrevista, Francos se refirió al fuerte incidente político que protagonizó en el Senado, cuando la senadora Cristina López (UxP - Tierra del Fuego) lo trató de “mentiroso” y no atendió sus pedidos de palabra para contestar.

“La sesión se estaba desarrollando con normalidad. Me presto al debate, al intercambio con la oposición. Pero esta senadora, ni bien empieza su intervención, me llama mentiroso. Yo no miento. Doy datos del Gobierno y los sostengo desde nuestra posición política”, dijo Francos.