“Casi me lo mata”: el desgarrador testimonio de la madre del bebé maltratado por una niñera

NACIONALES

El estremecedor caso de maltrato infantil que involucra a una niñera en Córdoba conmueve al país. Una madre denunció a la cuidadora de su hijo de 7 meses tras ver en las cámaras de seguridad cómo lo golpeaba, lo zarandeaba y lo asfixiaba parcialmente con una manta. “Casi me lo mata”, declaró la mujer entre lágrimas en Noticiero Doce.





La secuencia de violencia fue descubierta de manera casual. “Una mañana estaba viendo las cámaras y vi cómo la niñera maltrataba a mi bebé: le dio una cachetada, le giró la cara y le hundió la cabecita contra el colchón”, relató Georgina, madre del menor.





Pero el video no terminó ahí. La mujer agregó que también se ve cuando la niñera le da la mamadera al bebé y luego lo tapa con una manta hasta cubrirle la nariz. “Hay más imágenes. Para hacerlo dormir le dio cinco cachetadas seguidas”, denunció, aún en estado de shock.





Apenas constató el episodio, la madre se dirigió a la Unidad Judicial N°5 de barrio Colinas de Vélez Sarsfield para radicar la denuncia. La causa quedó en manos de la fiscal Celeste Blasco. La niñera fue imputada por lesiones leves, aunque por el momento no se dictó orden de detención.





El instinto que salvó una vida





Georgina explicó que fue su propio cuerpo el que le alertó que algo no estaba bien. “Sentía dolor físico, angustia, presión en el pecho. Por eso empecé a revisar más a fondo las cámaras. Ya había notado que una vez le levantó la voz, incluso le llamé la atención, pero no imaginé esto”, contó.





El maltrato ocurrió el martes pasado. “Cuando lo vi salí corriendo del trabajo, sentía que si no llegaba a tiempo, lo mataba. Cuando llegué, la niñera no me abría la puerta. Cuando lo hizo, yo estaba fuera de mí”, recordó.





La confrontación fue directa. “Le pedí que se fuera. No mostró ningún signo de arrepentimiento. Me miraba como si no hubiera hecho nada”, aseguró.





Secuelas en el comportamiento del bebé





Desde que la niñera comenzó a cuidar al pequeño, la madre notó cambios en su conducta. “Llora mucho, sobre todo cuando lo cambiamos. No quiere estar en la cuna. Está alterado, pasó de dormir bien a tener el sueño interrumpido. Algo claramente no andaba bien”, describió.





La mujer contrató a la niñera a través de la empresa Niñeras Ya. Una vez descubierto el hecho, notificó a la firma. “Les dije que también eran responsables porque la tenían en su base de datos”, concluyó.