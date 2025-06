Cacho Deicas publicó un fuerte descargo y reveló por qué no volvió a Los Palmeras: “No es por mi salud”

Cacho Deicas, la voz más emblemática de Los Palmeras, rompió el silencio y explicó públicamente por qué no regresó al grupo luego de sufrir un ACV en enero de este año.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante santafesino aclaró que su ausencia no responde a cuestiones médicas, sino a diferencias con la producción de la banda que lideró durante décadas.

“Debido a las constantes consultas, y siempre agradeciendo la preocupación, aclaro algunas cuestiones relacionadas a mi ausencia en el grupo”, comenzó diciendo el artista.

Según relató, en mayo se presentó con aval médico a los ensayos de la productora para lo que sería su regreso en el Movistar Arena. “Solamente acudió Adrián Forni a dicha presentación”, apuntó.

Tras ese encuentro, recibió una serie de condiciones impuestas para reincorporarse . “Me enviaron una serie de requisitos para que yo pueda volver al grupo, que iban en contra del proceso de recuperación que estoy pasando y de mi libertad para poder utilizar mis redes sociales, entre otras cosas”, detalló.

Cacho contó que después de rechazar esos requerimientos, recibió una carta documento donde Marcos Camino le pedía abandonar el grupo por no poder cumplir con los shows pactados.

“Estamos en este proceso, el cual no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué (y siempre fue mi deseo) seguir dedicándole toda mi vida. Pero lamentablemente, a veces los intereses de unos y de otros no coinciden”, concluyó.