Villa Gesell se suma a la denuncia judicial de Madariaga contra el PAMI por el desvío de afiliados al sistema privado

ZONALES

El secretario de Salud de Villa Gesell, Jorge Villalba, confirmó que el municipio se sumará a la presentación judicial iniciada por General Madariaga contra el PAMI, a raíz del traspaso masivo y compulsivo de afiliados al sistema privado de salud. La medida, que afecta tanto la calidad de atención médica como los ingresos de los hospitales públicos, ya generó un fuerte impacto económico y sanitario en la región.





Villalba fue contundente al manifestar su preocupación: “Me aflige mucho por los abuelos, hay mil cápitas que no están más acá”. Según explicó, estos cambios comenzaron a ejecutarse en agosto de 2024 y generaron la pérdida de alrededor de 12 millones de pesos mensuales para el sistema de salud local. “Ya me enteré de los cambios en enero. Es mucho dinero para nosotros y no se entiende por qué no se denunció antes”, sostuvo.

El funcionario también expresó sus dudas sobre el manejo del programa: “En Nación hay cosas que no se entienden, hay gente en el medio que hace sus cosas. No lo entiendo, porque son abuelos, y a los abuelos no se los roba”. Además, destacó que visibilizar esta problemática en los medios es fundamental: “Se puede revertir, pero si no se escucha, no cambia nada”.





El origen del conflicto en Madariaga





La denuncia contra el PAMI será presentada en días por el municipio de General Madariaga luego de constatar que miles de afiliados habían sido reasignados arbitrariamente desde el Hospital Municipal hacia el Instituto Médico Madariaguense, una clínica privada con infraestructura limitada. Esta reasignación, realizada sin aviso ni consentimiento, generó múltiples inconvenientes para los jubilados, quienes perdieron el seguimiento de sus tratamientos y el vínculo con sus médicos de cabecera.





Uno de los datos más relevantes presentados en la denuncia es el aumento sostenido de internaciones en el hospital público, a pesar de contar con menos del 30% de las cápitas, lo que expone un desbalance evidente en la gestión del sistema.





Además, se detectó un patrón preocupante: los pacientes con tratamientos complejos suelen permanecer en el sistema público, mientras que los casos más simples son derivados al prestador privado, lo que alimenta sospechas sobre posibles beneficios económicos irregulares para este último. Estas prácticas motivaron la intervención de la UFI-PAMI, la unidad fiscal especializada en investigar delitos dentro de la obra social.





El intendente de Madariaga, Esteban Santoro, junto a su equipo técnico y legal, ya mantuvo una reunión en Buenos Aires con el titular de la unidad, Javier Arzubi Calvo, a quien se le entregó documentación respaldatoria sobre la situación. Según indicó el municipio, este tipo de reasignaciones compulsivas ya ocurrió en diciembre de 2024 y abril de 2025.





Defensa del sistema público





La mayoría de los afiliados han intentado revertir su situación solicitando regresar al hospital municipal, pero los cambios vuelven a repetirse sin previo aviso. En todos los casos, los vecinos afectados dejaron constancia de su malestar mediante notas, trámites administrativos y extensas esperas en la oficina local del PAMI.





Desde el Ejecutivo de Madariaga subrayaron que se trata de una política perjudicial tanto para la salud de los adultos mayores como para la estabilidad económica de los hospitales municipales. También criticaron el silencio de la oposición local ante un conflicto que debería unir a todo el arco político en defensa del sistema público.





Con la adhesión de Villa Gesell, la denuncia toma una nueva dimensión regional. En palabras de Villalba: “Esto ya no es solo un problema de Madariaga, es una amenaza al sistema público de salud que nos afecta a todos”.