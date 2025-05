Temporal en Buenos Aires: la trágica historia del peón rural jujeño que murió intentando salvar a su novia

NACIONALES

Durante el temporal que azotó a la provincia de Buenos Aires este fin de semana, Pablo Fabián Catacata, un peón rural oriundo de la localidad de San Antonio, en la provincia de Jujuy, perdió la vida al intentar rescatar a su pareja, Antonella Barrios, que fue arrastrada por la corriente de un arroyo en la localidad de Rojas, al noroeste del territorio bonaerense. Ambos habían llegado recientemente desde el norte del país para trabajar en un establecimiento agropecuario del Cuartel VIII, realizando tareas de arreo de ganado. Lo que debía ser una oportunidad laboral se transformó, en un fin de semana, en una tragedia.

Todo ocurrió el sábado por la tarde, cuando los dos jóvenes salieron a recorrer el campo junto a otro trabajador. Según relató Román Bouvier, intendente de Rojas, en diálogo con Futurock, los tres puesteros se disponían a cruzar el arroyo interno de la estancia cuando uno de los caballos se alteró. Barrios cayó primero al agua, y luego el animal, aparentemente, cayó sobre ella. Catacata, al ver la escena se lanzó para intentar sacarla. Ninguno de los dos volvió a la orilla.

Desde entonces, comenzó un operativo de búsqueda que movilizó a más de 50 personas entre bomberos de diferentes localidades, buzos, equipos con drones, embarcaciones y un helicóptero, todos bajo la coordinación de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires. Participaron dotaciones de Rojas, Carabelas, Obligado, Junín y San Nicolás. La tarea no fue sencilla. Las condiciones climáticas complicaron las labores, y durante la noche del domingo las tareas debieron suspenderse por falta de luz natural.

El cuerpo de Pablo Fabián Catacata, de 30 años, fue hallado el lunes por la tarde, a unos 2,5 kilómetros del sitio donde se había reportado su caída. La noticia fue confirmada por medios locales como Rojas Informa y generó una profunda conmoción, no solo en el lugar del hecho, sino también en Jujuy, de donde era oriundo. Al día siguiente, el martes por la mañana, se encontró el cuerpo de Antonella Barrios, de 24 años. Estaba a 500 metros del lugar donde se había localizado a su pareja.

La versión que compartieron los rescatistas fue replicada por Fabián García, director provincial de Defensa Civil, quien declaró que eran dos de las víctimas fatales del temporal, que dejó además a otras personas desaparecidas y alrededor de 1.500 evacuados en distintos municipios bonaerenses. “Esto es un desastre, técnicamente. Es cuando se interrumpe la vida cotidiana. No hay clases, no hay transporte, no hay energía”, expresó García. En total, hasta el momento, se confirmaron tres fallecidos: además de Barrios y Catacata, fue hallado el cuerpo de Diego Uriburu, de 71 años, quien murió sobre la Ruta 41, cerca de San Antonio de Areco, mientras viajaba en auto hacia Baradero.





La noticia del hallazgo golpeó con fuerza en Jujuy, donde familiares y amigos de la pareja seguían con atención las novedades desde el fin de semana. Entre las publicaciones más difundidas, se destacó la carta de despedida de Monica Catacata Madrigal, hermana de Pablo, quien expresó en redes sociales: “Te me fuiste, mi amor. Eras el amor de mi vida y con vos se me va la vida. ¿Cómo hago para seguir sin vos, hermano?”.

En su mensaje, recordó también los momentos compartidos con Pablo desde la infancia: las salidas de pesca, los almuerzos familiares, los juegos de chicos. Lo definió como un hombre sin maldad, atento, presente durante los momentos difíciles, especialmente cuando ella enfrentó problemas de salud. “Desde el día que me diagnosticaron cáncer y mi enfermedad a los pulmones, nunca me dejaste solita. Todos los días pendiente de mí”, escribió.

La despedida incluyó palabras para Antonella Barrios, a quien describió como más que una cuñada. “Te me fuiste, mi bella Antonella. Más que mi cuñada, eras mi hermana. Te voy a amar toda la vida”. En otro pasaje de su publicación, Monica sintetizó el sentimiento de quienes conocieron a la pareja: “Se fueron juntos, mis amores. Vayan a contarle al barba de su bonita historia de amor”.

Pablo Fabián Catacata y Antonella Barrios habían llegado a Buenos Aires con la esperanza de un futuro mejor. El fuerte temporal los sorprendió en pleno trabajo. Hoy, sus nombres se suman a las víctimas de un fenómeno que afectó a más de siete mil kilómetros cuadrados, dejando zonas enteras bajo el agua, familias evacuadas y rutas anegadas.

Mientras tanto continúa la búsqueda de otras personas desaparecidas en Quilmes y Moreno, las imágenes de Pablo montando su caballo, como mencionó su hermana, quedaron grabadas en la memoria de quienes lo conocieron. “Galopa entre las nubes, que por ahí está el arisco que tanto buscabas”, escribió Moni, en un homenaje cargado de recuerdos, dolor y una despedida marcada por el amor.