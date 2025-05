PINAMAR: Se suman denuncias contra el chef que cobró por eventos y desapareció el fin de semana

ZONALES





El reconocido chef Rubén Puelle no aparece desde el fin de semana y cada vez son más los clientes y ex trabajadores que buscan dar con el para recuperar su dinero. Lo que comenzó como una denuncia aislada por presunta estafa por un cumpleaños de 15 ya abonado por parte de una familia que aportó unos $5.000.000 ahora toma otro color porque la mayoría de sus ex empleados piden por salarios impagos.

Ante la sede de Pinamar del Ministerio de Trabajo Bonaerense se congregaron algunos de ellos en la mañana de este miércoles para dejar constancia que trabajaron para Puelle en el verano en la concesión del restó que funciona dentro del complejo hotelero Sul Mare de Valeria del Mar. Muchos coinciden en que se les adeuda un salario completo, también pago de extras y que las funciones que prestaban estaban excedidas en horas y lo cobros eran en negro y de manera fragmentada.

Gisella Gallardo dialogó con un móvil de Radio Power en donde contó que el sábado pasado el hombre dio su última señal con vida a su ex mujer y, desde allí, se le perdió el rastro. A ella le habría expresado problemas económicos antes de irse.

Tras la denuncia de estafa de la familia que espera por un cumpleaños ya pago para julio todos los afectados se organizaron y empezaron con una cacería durante el martes: publicaciones en redes y pesquisas en algunos domicilios y comercios.