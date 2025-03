Mauro Icardi y la China Suárez llegaron a Argentina desde Turquía y van con todo por Wanda Nara

NACIONALES

Mauro Icardi y la China Suárez llegaron a Argentina y están listos para anteponerse con . En medio de la enorme disputa que hoy llevan, principalmente porque la empresaria no deja que sus hijas estén con el padre, se vendrá un momento de máxima tensión.

Bien temprano y luego de una larga estadía por Estambul, la parejita del año decidió volver a Argentina. Allí estuvo la prensa y diferentes medios esperando para recibirlos, y como siempre, se mostraron muy ariscos y reacios.

Con las valijas en mano y yendo de un lado a otro, . Ni bien pusieron un pie en Buenos Aires, rápidamente salieron a buscar del Aeropuerto el auto que lo estaba esperando y juntos se marcharon a su nidito de amor.

Turquía, tanto para Icardi como para la China, en esta nueva situación en la que volvieron ya con un noviazgo consolidado y cada vez más alejados de los conflictos que enfrentan con Wanda, significó una experiencia muy positiva para ambos.

No es ninguna novedad que Mauro sea tratado como todo una estrella en Galatasaray y no es para menos. Con sus goles le devolvió la alegría al elenco turco y, detalle no menor, fue una pieza clave para volver a lograr campeonatos y clasificación a Champions League.

MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ OTRA VEZ EN ARGENTINA





En tanto que la China fue recibida como todo una reina, y tuvo una mejor aceptación incluso que la propia Wanda Nara. En lo que respecta a los próximos días de ambos, Suárez querrá encontrarse al menos con sus hijos Amancio y Magnolia Vicuña, dado a que está de viaje con su papá, Nico Cabré, y la pareja del actor por Tokio.

El propio Mauro hace unos días hizo un profundo descargo y a donde advirtió que se vienen momentos importantes. Junto a sus abogados está trabajando incansablemente para poder volver a estar con sus hijas Francesca e Isabella.

Mientras que Wanda no da el brazo a torcer, el futbolista tiene muy claro que va por ella. Siendo un tire y afloje interminable, todo se resolverá en el marco legal de la justicia, a donde ambos tuvieron que enfrentarse en los últimos días y semanas.