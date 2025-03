Entraron por la ventana y asesinaron a puñaladas a una joven de 34 años en Burzaco: detuvieron al vecino

NACIONALES

El sábado 8 de marzo pasado, mientras miles de mujeres salían a la calle en toda la Argentina por el Día Internacional de la Mujer, Noelia Aldana Torres fue asesinada a puñaladas en su casa de la localidad bonaerense de Burzaco. Por el hecho fue detenido su vecino, un joven de 20 años.

En las últimas horas, se conocieron detalles de la declaración de las amigas de la víctima que hablaron de cómo era la relación de Noelia con el acusado y el insólito motivo por el que mantuvieron una única discusión, en noviembre del año pasado.

Ellas, justamente, fueron las primeras en encender la primera luz de alarma cuando Noelia no llegó aquel fin de semana a un baby shower en el que tenían previsto encontrarse. Como no podían hacer contacto con ella, no respondía mensajes ni llamados, dieron aviso al 911 y la Policía se acercó al departamento de la calle Adolfo Alsina al 1000, a metros del Boulevard Tomás Espora.

Las llaves estaban puestas del lado de adentro. Al forzar la entrada, encontraron el cuerpo de la víctima con varias heridas de arma blanca en la cara, las manos y en el muslo izquierdo.

Al tomar los primeros testimonios en el lugar, algunos vecinos manifestaron que Noelia tenía una “relación conflictiva” con su vecino, de 20 años, y que “discutían de manera frecuente”. Fue por ese motivo que los oficiales fueron a indagar al joven señalado y descubrieron que tenía manchas de sangre y lesiones en la cara, por lo que quedó detenido.

Tras la detención del sospechoso, una de las amigas de la joven asesinada habló con Crónica y desmintió la versión de que la víctima “se llevara mal” con el presunto femicida. No obstante, se refirió a un conflicto que tuvieron los dos a fines de 2024.

“En noviembre del año pasado habían tenido un entredicho porque él y la mujer con la que vive tenían gatitos en tránsito que se pasaban a su balcón. Noe le dijo: ‘Si vas a adoptar animales, tenelos y cuídalos bien’. Como eso se repetía avisó a la inmobiliaria, pero después de eso no pasó más nada”, aseguró.

En el mismo sentido, agregó: “Nada de esto termina con esta saña. Las casa de Noe estaba cerrada con llave por dentro. Entró por la ventana. Ella no le tenía miedo, a mí no me había dicho nada al menos”.

En diálogo con Diario Conurbano, otra amiga de la víctima expresó: “No sabemos si quiso abusar de ella y se resistió, pero sabemos que entró al departamento de mi amiga con los cuchillos que trajo de su casa. Él entró para hacerle daño, por eso decimos que es un femicidio y que tiene que ser condenado a perpetua”.

El caso es investigado por el fiscal Leonardo Kaszewski, la UFI Número 2 (Unidad Fiscal de Investigación) de Lomas de Zamora, quien caratuló la causa como “femicidio”.