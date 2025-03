Cuántas casas compró Jésica Cirio desde que es famosa

NACIONALES

Jésica Cirio vuelve a estar en el centro de la polémica tras la detención de su esposo en medio de un intento de fuga. En este contexto, la periodista Evelyn von Brocke sorprendió al revelar detalles sobre la considerable fortuna en propiedades que la modelo acumuló antes de sus dos matrimonios.

"Tuvo un muy buen manager, que fue Leandro Rud, con quien en su momento fui a buscar información", recordó la panelista de Mujeres Argentinas.

Luego, lanzó una declaración enigmática: "Él me contó que captaba a todas las modelos que no cumplían con las medidas tradicionales para pasarela y armó una agencia muy grande. No les entregaba el dinero directamente por ciertos motivos, pero sí les daba otra forma de pago".

Von Brocke precisó que Rud compensaba a Cirio y a otras modelos con propiedades: "Les daba departamentos en pozo. Jésica, según me contó Leandro, llegó a tener 42 departamentos". Finalmente, aclaró: "No es que no tenía dinero antes de casarse con Martín Insaurralde. Ella trabajó y lo ganó".

Sofía Clerici reavivó la polémica tras la detención del esposo de Jésica Cirio

La reciente detención de Elías Piccirillo, acusado de estafa y robo, no solo generó revuelo en el ámbito judicial y mediático, sino que también avivó viejas enemistades. Sofía Clerici, en conflicto con Cirio desde el escándalo del "yategate", no dejó pasar la oportunidad para lanzar indirectas en redes sociales.

Apenas trascendió la noticia, Clerici compartió una historia en Instagram con una imagen de una muñeca comiendo pochoclos y el texto "Jajaja", en clara referencia a la situación. Sus seguidores no tardaron en interpretar el mensaje como una burla hacia Cirio.

Horas después, fue aún más directa: “¿Qué pasó con la vida feliz? De repente, el álbum de fotos se tuvo que borrar”, acompañado de un emoji riendo. Para cerrar, lanzó un comentario aún más filoso: “#KARMA. Cuando sos mala persona y oscura, te pasan cosas”.

En medio de la controversia, Clerici también aprovechó para anunciar que está escribiendo un libro con supuestas revelaciones explosivas. A través de sus redes, aseguró que su publicación traerá sorpresas y que algunas figuras mencionadas podrían generar gran impacto.

"Ahora agárrense, los personajes que hay", adelantó. Aunque no dio una fecha exacta de lanzamiento, confirmó que trabaja con una editorial y espera que el libro sea un éxito en ventas.