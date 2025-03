Cristina Kirchner a Milei: "vos pensabas que eras un rockstar mundial, mirá cómo terminaste... estafador global, rodeado de coimeros locales"

NACIONALES

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó duramente al actual mandatario Javier Milei después de su discurso ante la Asamblea Legislativa, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. A través de sus redes sociales, la ex mandataria no solo criticó la falta de anuncios novedosos en la exposición del presidente, sino que también puso el foco en las recientes acusaciones internacionales sobre una presunta criptoestafa y el pago de coimas para acceder a reuniones con el jefe de Estado.

"Che, Milei… ¡qué semanita! Desde la tapa de Forbes diciendo que armaste 'la mayor cripto estafa de la historia' a la del New York Times contando que la estafa es de 250 millones de dólares, y que además había que pagar coimas para reunirse con vos", escribió la ex mandataria en un extenso posteo.

Fernández de Kirchner también mencionó las declaraciones de Mauricio Claver-Carone, ex funcionario del gobierno de Donald Trump, quien señaló que debería investigarse el caso porque "hay asesores del presidente Milei y miles de defraudados que viven en Estados Unidos". En ese contexto, la ex presidenta ironizó sobre la imagen internacional del mandatario: "Y vos que pensabas que eras un rockstar mundial, mirá cómo terminaste… estafador global, rodeado de coimeros locales".

Además de los cuestionamientos a la situación judicial que enfrenta Milei, Cristina Kirchner también apuntó contra el contenido de su discurso en el Congreso. "No dijiste nada nuevo y se te trababa la lengua en un discurso (que una vez más confirmo te escriben) en el que repetiste la misma cantinela de siempre: que bajaste la inflación, aunque en la calle los precios siguen subiendo y los salarios siguen perdiendo".

La ex presidenta también criticó el "equilibrio fiscal" que reivindicó Milei en su alocución y lo calificó como "ficticio", ya que "solo lo lograste con desequilibrio social: ajustaste a los jubilados, a las provincias, a los universitarios, a la educación y a la salud pública". En ese sentido, señaló que el Gobierno también aplicó "un ajuste inhumano sobre las personas con discapacidad".

Otro de los puntos que generó la reacción de la ex mandataria fue una frase de Milei en la que reconoció que "la estabilidad económica que estamos conquistando no significa que hemos llegado a puerto, tampoco significa que no vaya a haber volatilidad". Ante esto, Kirchner replicó: "Es la primera vez que te escucho decir que tu 'plan de estabilidad exitoso, el mejor de la historia', puede sufrir altos y bajos y momentos de tensión. En mi barrio, y en Argentina, a eso le decimos devaluación. Sobre todo, cuando la estabilidad está basada únicamente en tener pisado el tipo de cambio".

Por último, Cristina Kirchner se refirió a la referencia que hizo Milei sobre un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al advertir que "otra vez sopa". Como cierre, describió el contexto en el que se realizó el discurso presidencial: "Con las calles vacías y llenas de policías, el recinto del Congreso desierto y el locutor de la cadena nacional, que no podía tapar el ruido de las cacerolas".

El cruce entre ambos dirigentes profundiza la polarización política en un contexto de tensión social y económica, mientras el Gobierno de Milei enfrenta cuestionamientos tanto en el ámbito local como en el internacional.