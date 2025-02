Reconocieron al policía de La Costa que rescató a una mujer que había caído en un cañadón de Ruta 11

ZONALES





El Intendente de la Costa, Juan De Jesús otorgó un reconocimiento al Sargento Miguel Ángel Correa por el rescate de una vecina del Partido de la Costa, Ana María Más, quien se encontraba presente en la emotiva reunión a la que asistieron, el Comisario Mayor del Departamento Vial La Costa; Javier Fiscella, junto a otros jefes policiales, el Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Oscar Ronconi acompañado por personal de la Direccion General de Automotores y Transporte.





El Sargento de la Policía de la Provincia, Miguel Ángel Correa manifestó tras el encuentro sentirse muy agradecido con “Ana María” y el Intendente de la Costa por el reconocimiento: “Me encontré en el momento indicado, y yo siento que hice lo que tenía que hacer”, aseguró.





Sobre el hecho ocurrido el pasado 14 de enero, en el que debieron tomar acción de rescate, Correa indicó: “Cuando llegamos, encontramos una camioneta totalmente sumergida. Y Ana, que apenas podía sacar la cabeza. En ese momento decido sacarme el correaje, donde llevo el armamento y teléfono celular, y entrar a la zanja aunque no sé nadar. Asíque junto a personal de Defensa Civil del Partido de la Costa, con el agente, Luis Cáceres nos tiramos al agua para poder sacarla”.





Por su parte, Ana María Más recordó lo sucedido: “Fue un instante que se me fue el auto a la izquierda. No estaba dormida, no había tomado ninguna medicación. Y bueno, se desplazó. Y cuando me quise acordar, estaba en el zanjón".





Cuando llegó el personal de seguridad al lugar, “me dijo, dame la mano, y me di cuenta que era lo seguro”. Ana María destacó agradecida entonces la presencia, y el desempeño de ese accionar: “Para mí es un héroe. Un héroe anónimo. Le aseguré que ahora soy yo la que no le va a soltar la mano. Para decirle gracias por el tiempo que me quede”.