Lo tragó una ballena jorobada que luego lo escupió: el increíble video

Un joven vivió lo que podría definirse como una experiencia bíblica cuando fue tragado y posteriormente escupido por una ballena jorobada en las costas de Punta Arenas, al sur de Chile. Todo quedó registrado por un video que tomó el joven protagonista de este insólito hecho.

Un ciudadano venezolano, identificado como Adrián Simancas, analista, programador y músico de 24 años, realizaba una travesía de packrafting junto a su padre Dell, cuando el inmenso cetáceo irrumpió a la superficie y tragó al joven.

Segundos después, el animal escupió al chico, que resultó ileso. “Pensé que me había tragado”, confesó a su padre, que filmó todo lo sucedido en Bahía El Águila, cerca del Faro San Isidro.

“Vi algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está por un lado y encima. No entendía qué estaba pasando. Entonces me hundo y pensé que me había comido”, confesó Adrián al medio TVN. Por su parte, Dell Simancas comentó: “Fue una experiencia increíble y aterradora a la vez”.