Fabiola Yáñez instalada en Madrid: cambió de casa y auto y recibió la noticia del procesamiento de Alberto Fernández

Fabiola Yañez recibió la noticia del procesamiento del ex presidente Alberto Fernández por violencia de género desde Madrid, donde cambió de casa, de auto y de barrio.

Sin la custodia policial que la acompaño hasta principios de enero, la ex primera dama ya no vive más en el departamento a pasos de la Puerta de Alcalá en el que se instaló cuando, en agosto del año pasado, denunció a Fernández, su ex pareja, por agresiones físicas y psicológicas.

Yañez se radicó en España con su hijo Francisco, de casi tres años, y con su mamá, Miriam Yañez Verdugo, en diciembre de 2023, mientras Alberto Fernández transitaba sus últimos días de mandato en Argentina.

Y se decidió a presentar cargos contra él después de que una investigación de Clarín revelara en exclusiva el hallazgo de fotos suyas, golpeada y con moretones, en el celular de la ex secretaria presidencial.

Desde el consulado argentino en Madrid, Fabiola Yañez declaró contra su ex por videoconferencia y amagó con entregar un celular que iba a ser peritado por la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado español. Estaba previsto que el contenido del teléfono fuera enviado a la fiscalía argentina por valija diplomática pero Yañez nunca se presentó.

Fabiola pasó la última mitad del 2024 casi sin salir del edificio histórico de la capital madrileña, reciclado y convertido en alojamiento para turistas, en el que se refugió cuando su separación de Alberto Fernández dejó de ser un secreto. Allí, los departamentos, amueblados y de entre 55 y 80 metros cuadrados, cuestan, en promedio, 180 euros diarios.

Por entonces, el gobierno argentino le había asignado dos custodios de la Policía Federal que, en seis meses, le costaron al Estado más de 300 mil dólares, según cálculos del Ministerio de Seguridad.

Fabiola se movía por Madrid en un auto alquilado por suscripción mensual de 600 euros y que su madre solía utilizar, acompañada por la custodia, para hacer las compras en El Corte Inglés o para ir a buscar a Francisco a la guardería.

El nene asiste a uno de los colegios bilingües más prestigiosos entre la clase media alta de la capital española. La matrícula cuesta 450 euros y todo el ciclo escolar, de septiembre a junio, unos 6.500 euros más. Hoy, Miriam suele llevar a Francisco a la guardería por las mañanas. En taxi o Cabify, el recorrido, de unos 25 minutos, ronda los 15 euros.

Por las tardes, Fabiola lo pasa a buscar entre dos y tres veces por semana. Los días que va, permanece con Francisco en el colegio durante casi una hora más. De vez en cuando, a la salida de la guardería, meriendan en algún shopping.

Sin custodia ni auto alquilado por suscripción, la ex primera dama se mueve ahora en un Mercedes Benz alquilado. No está entre los modelos más suntuosos pero es nuevo: fue matriculado en diciembre de 2024.

Los días sin custodia





La ex primera dama lleva casi un mes y medio sin custodia policial. Ella renunció a la protección que el gobierno argentino le otorgaba por orden judicial, después de que se viralizara un video en el que se la ve, con un caballero, en la cena de Noche Vieja 2024, celebrando fin de año en La Unica, un restaurante mexicano muy cerca del Parque de El Retiro.

“El día 31 la señora Yañez había dicho que no iba a salir y se escabulló de la custodia, que se enteró por una foto en Instagram de que estaba en un lugar”, denunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El presidente Javier Milei pidió entonces un informe para evaluar cuán indispensable era mantener la custodia a Fabiola Yañez en Madrid. Pero antes de que se conociera la conclusión del informe, la ex primera dama renunció a ser custodiada.

“Fabiola Yañez y su hijo tienen su centro de vida en Madrid donde residen hace más de un año. Dicha decisión no debe implicar un perjuicio para la Administración pública nacional. Por esta razón mi mandante ha decidido renunciar a la custodia y continuar su vida normal en España. En caso de un eventual incidente que lo habilite, recurrirá a este juzgado y/o en su caso, a la justicia española”, decía el escrito que presentó su abogada defensora.

“Vida normal en España”





Su “vida normal en España” incluye una mudanza a un departamento menos céntrico pero más grande. Fabiola vive hoy en un edificio de los años ’40 del siglo pasado, bien conservado y en el corazón de uno de los barrios más pitucos de Madrid. Son cinco pisos con dos departamentos por planta. El más chico cuenta con 125 metros cuadrados. El más grande, con 184.

Según la plataforma inmobiliaria Idealista, un departamento allí cuesta entre 700 mil y un millón y medio de euros. Un alquiler ronda los 2.900.

La relación con Francisco





En diciembre del año pasado, Fabiola Yañez concedió su primera entrevista a un medio español. Estuvo en los estudios de la publicación online OKdiario donde respondió a las preguntas del periodista argentino Luis Balcarce, hoy director adjunto del diario de derecha que fue fundado en 2015.

Dos semanas después, el 26 de diciembre, volvió a la redacción de OKdiario para denunciar la violencia verbal que, según ella, Alberto Fernández descarga sobre su pequeño hijo en las videollamadas que realizan a diario.

Y hasta hizo escuchar un audio en el que el nene balbucea un “Abu”, en referencia a su abuela y un Fernández poco empático le responde: “Si querés hablar con tu abu entonces no me llames a mí”.

“Hemos presentado una denuncia, porque lo hemos hablado durante muchos meses, también con un equipo de psicólogos y con abogados, que la manera en la que él se ha estado dirigiendo hacia Francisco no ha sido la mejor -dijo Yañez-. El trataba de que Francisco estuviera entre 50 y 65 minutos haciendo una videollamada cuando es de conocimiento que con esa edad (dos años y medio) no puede mantener el foco de atención por demasiado tiempo.”

Y aludió a la violencia económica que estaría atravesando.

Acuerdo económico provisorio





La justicia argentina embargó a Alberto Fernandez 3,8 millones de pesos -de su pensión de privilegio como ex presidente de más de 14 millones- para cubrir los gastos de Francisco en Madrid.

“Estoy más tranquila, aunque las circunstancias no son las ideales -admitió Fabiola-. Me gustaría tener un poco más de seguridad. Nos ha dejado en una situación de mucha vulnerabilidad, tanto a mi hijo como a mí, porque él no ha querido llegar a ningún tipo de acuerdo y el único acuerdo que hay es de alimentos provisorios”.

“No puedo justificar (ingresos) porque al decir que esto es provisorio y hecho por la justicia, porque él no ha querido llegar a ningún tipo de acuerdo en toda la cantidad de instancias de mediación y audiencias que se hicieron, ni siquiera puedo tener un contrato de alquiler”, lamentó en la entrevista.

A Fabiola Yañez se la suele ver por el barrio sin maquillaje, con el cabello recogido en un rodete, el iPhone en una mano y una botellita de agua mineral en la otra.

“Nada como un lienzo en blanco para un nuevo comienzo…”, ironizó la ex primera dama en el último posteo de su cuenta de Instagram, a mediados de diciembre de 2024. De espaldas y frente a un atril, en la imagen que subió se la ve a punto de trazar una pincelada.