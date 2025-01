Volvieron a detener a Facundo Jones Huala cerca de los incendios en Chubut

NACIONALES

Volvieron a detener al líder de Resistencia Ancestral Mapuche, (RAM), Facundo Jones Huala, cerca de los incendios de Chubut. El anuncio del arresto lo hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien explicó que el hombre intentaba abrir autos.

A mediados del año pasado la Corte Suprema de Chile ordenó la liberación de Jones Huala, condenado por los delitos de incendio a una finca de ese país y portación ilegal de armas de fuego, cometidos en 2013.

Bullrich publicó en su cuenta de X: “Activamos el convenio para la emergencia en la Patagonia y, a las 04.00, el sistema de monitoreo detectó en El Bolsón a un hombre intentando abrir autos. La Policía de Río Negro intervino, fue agredida y, al detenerlo, descubrieron que era ¡el terrorista Facundo Jones Huala!”.

La ministra de Seguridad dijo que a Jones Huala volvieron a arrestarlo cerca de los incendios de Chubut y explicó: “Si la ley de reiterancia estuviera aprobada, ¡volvería a estar preso inmediatamente! A estos violentos que quieren imponer el caos atacando la propiedad, la seguridad y la vida de los argentinos, les digo claro: ¡Presos van a terminar!”.

El gobernador de Chubut: “No quedan dudas que el incendio de la Estancia Amancay fue intencional”

Luego de la detención de Jones Huala Torres dijo en su cuenta de X: “Ya no nos quedan dudas de que el reciente incendio de la Estancia Amancay fue intencional. Es por eso que vamos a trabajar con el Ministerio de Seguridad para, de una vez por todas, terminar con la violencia en Chubut y en toda la región”.

Torres había advertido previamente: “Hace pocos días, desalojamos a un grupo de delincuentes que, bajo falsas banderas, decidieron usurpar tierras en el Parque Nacional ‘Los Alerces’, poniendo en riesgo el patrimonio de todos los argentinos. A las pocas horas del desalojo tuvimos tres focos de incendio simultáneos, uno en Epuyén que arrasó con más de 70 viviendas. Intentaron incendiar también la ‘Estancia Amancay’, en la Cordillera, atacando con bombas molotov y prendiendo fuego toda la maquinaria y los vehículos del lugar”.

El gobernador de Chubut planteó: “Que quede claro: este tipo de atentados no son casuales, sino que obedecen a la planificación de los mismos delincuentes de siempre, que se amparan en un sector garantista de la Justicia que les asegura impunidad, con causas que demoran años en ser resueltas. Quiero que todos los chubutenses sepan que no nos vamos a dejar intimidar por ningún violento, y que no vamos a descansar tampoco hasta que estos delincuentes estén presos y los ciudadanos de bien puedan vivir tranquilos. ¡En Chubut la ley se cumple y no les tenemos miedo!”.